نقابة المعلمين تثمن تحركات دمج المدرسين المصريين المستغنى عنهم بالكويت

ثمّنت نقابة المهن التعليمية التحركات التي تجريها وزارة الخارجية المصرية والجهود الحثيثة التى يقوم بها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين تم الاستغناء عنهم في دولة الكويت، مؤكدة أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل.

وأكدت النقابة ، تقديرها للجهود المبذولة لبحث إمكانية إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم التعليمية، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي.

دعم المعلمين المستغنى عنهم

وأعربت النقابة عن أملها في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة للمعلمين، بما يضمن الحفاظ على عمل المعلمين وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية.

وأوضح خلف الزناتي نقيب المعلمين، أنه استكمالا للدور المصرى، فإنه أجرى تواصلا مع جمعية المعلمين الكويتية، وهى عضو اتحاد المعلمين العرب، الذى يرأسه خلف الزناتي، لبحث سبل التعامل مع أوضاع المعلمين المصريين الذين تم الاستغناء عنهم، والعمل على إيجاد حلول مناسبة تتيح الاستفادة من خبراتهم داخل المؤسسات التعليمية بالكويت.

وأشار إلى أنه وجد ترحيبا كبيرا من الأشقاء فى جمعية المعلمين الكويتية، وفى انتظار أن تسفر الجهود الحالية عن حلول إيجابية خلال الأيام القادمة.