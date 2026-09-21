نقابة المعلمين تنعى مدرس توفي أثناء اليوم الدراسي ببني سويف

تتقدم نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة المعلم مصطفى معوض متولي معوض، معلم بمدرسة الشهيد صفوت التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، الذى توفى اليوم أثناء تأدية عمله خلال اليوم الدراسى ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ووجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مصطفى الديب رئيس النقابة الفرعية ببني سويف، بالتواجد إلى جانب أسرة المعلم الراحل، وتقديم الدعم والمساندة لذويه في هذا الظرف الأليم.

وأكدت نقابة المهن التعليمية أن الوقوف إلى جانب المعلمين وأسرهم، وتقديم الدعم والمساندة لهم في مختلف الظروف، يأتى ضمن أولوياتها وواجباتها النقابية والإنسانية .