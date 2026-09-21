ترامب يعتزم استثمار 5 مليارات دولار لإعادة تأهيل منشآت الطاقة في الشرق الأوسط

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اقترحت استثمار خمسة مليارات دولار في صندوق جديد يهدف إلى مساعدة دول الشرق الأوسط على إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة التي تضررت جراء الحرب مع إيران.

وأشارت الصحيفة الأمريكية أيضاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تقليل اعتماد تلك الدول على مضيق هرمز في عمليات نقل النفط والغاز.

واستند التقرير إلى مصادر رسمية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، بالإضافة إلى وثائق حصلت عليها الصحيفة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية اتخاذ خطوات عسكرية جديدة ضد إيران، مؤكدًا أنه يدرس حاليًا الخيارات المتاحة أمامه بشأن التعامل مع طهران، في ظل استمرار التوتر بين البلدين.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن أمامه 3 مسارات محتملة، تشمل شن هجوم واسع على إيران، أو مواصلة الضغط الاقتصادي عليها، أو التوصل إلى اتفاق معها.