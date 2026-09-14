نقابة المعلمين تكرم مديري مدرستي الشهيد أحمد سمير وبرقطا بالقليوبية | صور

انطلقت، اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026، مراسم حفل تكريم الأستاذة صالحة عبد الفضيل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير رمضان بكفر الجزار التابعة لإدارة بنها التعليمية، والأستاذ نادر علي، مدير مدرسة برقطا الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية بمحافظة القليوبية، تقديرًا لدورهما في أداء رسالتهما التربوية.

ويُقام حفل التكريم بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية، بحضور خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في إطار تأكيد النقابة احترام المعلم ومكانته ودعمها الكامل للمعلمين.

ويأتي التكريم عقب واقعة جولة محافظ القليوبية داخل عدد من المدارس، والتي شهدت توجيه انتقادات لمديري المدرستين، قبل أن يستقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأربعاء الماضي، صالحة عبد الفضيل ونادر علي، ويكرمهما تقديرًا لجهودهما في العمل ودورهما في دعم العملية التعليمية، مؤكدًا دعمه لهما، كما ناقش معهما المشكلات التي تواجه المدرستين وسبل معالجتها.

ويعقب مراسم التكريم لقاء مفتوح بين نقيب المعلمين والإعلاميين، يتناول عددًا من الملفات والقضايا المهمة التي تخص المعلمين، ورؤية النقابة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الرد على تساؤلات واستفسارات ممثلي وسائل الإعلام.

