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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد أسامة: متفهم موقف محمد هاني.. ولكن سياسات الأهلي ستطبق على الجميع

محمد هاني
محمد هاني
علا محمد

أكد الإعلامي أحمد أسامة، خلال حديثه ببرنامج «قهوة فايق»، تفهمه لموقف محمد هاني، لاعب الأهلي، في ملف تجديد عقده، مشيرًا إلى أن اللاعب يستحق معاملة خاصة بعض الشيء باعتباره أحد أبناء النادي.

وقال أحمد أسامة: «متفهم موقف محمد هاني كأحد أبناء النادي الأهلي، حابب يكون له معاملة خاصة بعض الشيء، خاصة إنه لم يكن يومًا مصدرًا لمشكلة في الفريق».

وشدد على أن انتماء اللاعب للنادي وتاريخه مع الفريق لا يعني استثناءه من سياسات القلعة الحمراء، مؤكدًا أن إدارة الأهلي ستطبق سياساتها على جميع اللاعبين.

وأضاف أن محمد هاني لم يكن مصدرًا للمشكلات داخل الفريق طوال فترة وجوده، وهو ما يجعله متفهمًا لرغبة اللاعب في الحصول على بعض التقدير في ملف التجديد، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بسياسة النادي.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

موقف الأهلي في جدول الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات منذ انطلاق الموسم.

الإعلامي أحمد أسامة أحمد أسامة قهوة فايق الأهلي محمد هاني

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