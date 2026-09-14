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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا أتعاطف معه.. إعلامي ينتقد موقف محمد هاني من التجديد مع الأهلي

محمد هاني
محمد هاني
علا محمد

علق الإعلامي الرياضي شادي حبشي على موقف الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني، لاعبي الأهلي، من تجديد تعاقدهما مع الفريق، مؤكدًا تعاطفه مع ياسر إبراهيم في ظل العرض السعودي الذي تلقاه، بينما انتقد موقف محمد هاني بشأن شروط التجديد.

وقال شادي حبشي، خلال تصريحات عبر برنامج «قهوة فايق»: «أنا متعاطف مع ياسر إبراهيم والعرض اللي وصله من السعودية، خصوصًا إنها آخر سنتين تلاتة تقريبًا في مسيرته، لكن مش متعاطف مع محمد هاني في موضوع تجديده».

وأضاف: «هاني متصعد فريق أول من 2014 وكان عنده 16 سنة، محمد هاني هو اللاعب اللي الأهلي صبر عليه كتير أوي لحد ما استوى، فطبيعي دلوقتي بعد ما أديتك كل الخبرات دي ليا عندك شوية رصيد بقى إننا نقرب المسافات شوية».

وتابع شادي حبشي منتقدًا طلب محمد هاني بشأن نسبة المشاركة: «لكن تقول مش عايز نسبة مشاركة، مع احترامي ليك يا كابتن هاني، أنت مش جاي لك عروض من صندوق الاستثمار في السعودية ولا الدوري الإنجليزي».

واختتم: «الأهلي مديله أحسن امتيازات وفيه تقدير لمحمد هاني، لكن ميِبقاش الموضوع مبالغ فيه».

ويأتي حديث شادي حبشي في ظل استمرار ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الأهلي، وسط محاولات من إدارة النادي لحسم الملفات التعاقدية والحفاظ على العناصر الأساسية بالفريق، مع اختلاف وجهات النظر بشأن الشروط المالية والفنية الخاصة بالتجديد.

الإعلامي الرياضي شادي حبشي الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني ياسر إبراهيم محمد هاني لاعبي الأهلي الأهلي

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