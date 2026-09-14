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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري.. كتيبة حسام البدري تستعد لغزو الكونفدرالية

أهلي طرابلس
أهلي طرابلس
حسن العمدة

واصلت إدارة نادي أهلي طرابلس الليبي تحركاتها القوية في سوق الانتقالات خلال الفترة الماضية، بعدما أنفقت مبالغ كبيرة لتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة، في إطار طموحات النادي للمنافسة على مختلف البطولات المحلية والقارية.

ويشارك أهلي طرابلس، تحت قيادة المدرب المصري حسام البدري، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حجز مقعده في دور الـ32 عقب تفوقه على فريق كركم الجيبوتي بنتيجة 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويصطدم الفريق الليبي في دور الـ32 بمنافسه ويلوالو أديجرات الإثيوبي، حيث تقام مباراة الذهاب في إثيوبيا خلال أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أكتوبر المقبل، على أن يحتضن ملعب أهلي طرابلس مباراة الإياب في ليبيا خلال أحد أيام 23 أو 24 أو 26 من الشهر ذاته.

ويمثل دور الـ32 محطة مهمة لأهلي طرابلس، باعتباره الدور المؤهل إلى مرحلة المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما يزيد من أهمية المواجهتين المقبلتين للفريق الليبي.

وكان أهلي طرابلس قد حجز بطاقة المشاركة في النسخة الحالية من البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري الليبي بالموسم الماضي، خلف الزمالك وبيراميدز، اللذين يشاركان في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

صفقات جديدة

واصل نادي أهلي طرابلس الليبي تحركاته القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبرم 7 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق، في إطار استعداداته للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وعلى رأسها بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الدوري المصري حاضرًا بقوة في تعاقدات أهلي طرابلس، بعدما نجح النادي الليبي في ضم فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز السابق، في صفقة انتقال حر، ليصبح أحد أبرز أسلحة الفريق الهجومية في الموسم الجديد.

كما تعاقد أهلي طرابلس مع الجنوب أفريقي فخري لاكاي، قادمًا من سيراميكا كليوباترا، إلى جانب مصطفى شكشك، بعدما قررت إدارة النادي تفعيل بند الشراء في عقد إعارة اللاعب من إنبي.

صفقات أهلي طرابلس الأجنبية

وعلى الصعيد المحلي الليبي، نجح أهلي طرابلس في التعاقد مع محمد خليل، لاعب الأخضر الليبي، لتدعيم صفوف الفريق.

كما ضم النادي جان كلود، أحد أبرز لاعبي الهلال السوداني، بعدما وقع عقود انتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن خارج القارة الأفريقية، تعاقد أهلي طرابلس مع الليبي صاحب الجنسية الأسكتلندية عمر الحريك، قادمًا من فريق إيست فايف، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الأسكتلندي.

ولتعزيز حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الكونفدرالية، أتم أهلي طرابلس تعاقده مع حسين الدهيري، لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، بطل النسخة الأخيرة من البطولة.

وكان الدهيري أحد عناصر اتحاد العاصمة خلال مشواره نحو التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعد الفوز على الزمالك في الدور النهائي.

نجوم أهلي طرابلس

وتنضم الصفقات الجديدة إلى مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة الموجودين بالفعل داخل صفوف أهلي طرابلس، وعلى رأسهم بلاتي توريه، لاعب بيراميدز السابق، وحمدو الهوني، نجم الترجي التونسي السابق.

كما سبق للنادي الليبي أن تعاقد مع إسحاقو يعقوبو، لاعب البنك الأهلي، في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من نصف مليون دولار.

ويتواجد ضمن صفوف الفريق أيضًا لاعب الوسط مامادو لامين كامارا، الذي كان أحد الأسماء المرشحة للانتقال إلى الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعكس هذه التحركات رغبة أهلي طرابلس في تكوين فريق قوي قادر على المنافسة بقوة على المستوى القاري، خاصة مع قيادة المدرب المصري حسام البدري للفريق، وامتلاك القائمة الحالية عددًا كبيرًا من أصحاب الخبرات في البطولات الأفريقية.

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