عموتة يدرس تعديلات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ويدرس الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، إجراء عدة تعديلات على تشكيل الفريق خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، في ظل الغيابات التي ضربت صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة، مع بحث الجهاز الفني عن أفضل الحلول لتعويض العناصر الغائبة.

وفي الخط الدفاعي، يتنافس ياسين مرعي وأشرف داري على المشاركة إلى جانب عادل رياض، لتعويض غياب الثنائي عمرو الجزار وياسر إبراهيم.

كما يبرز كريم الدبيس كأحد أبرز المرشحين لتعويض غياب أحمد نبيل كوكا، بينما تظل فرص مشاركة الثنائي كريم فؤاد وتوفيق محمد قائمة، وإن كانت أقل مقارنة بالدبيس.

وفي مركز الظهير الأيمن، يدرس الجهاز الفني إراحة محمد هاني، مع إمكانية الدفع بأحد الثنائي أكرم توفيق أو كريم فؤاد في هذا المركز.

وعلى مستوى خط الوسط، يقترب إمام عاشور من الظهور في التشكيل الأساسي أمام أبو قير للأسمدة، على حساب علي محمود، في ظل رغبة عموتة في منح اللاعب فرصة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وقدم الأهلي انطلاقة قوية في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادلًا واحدًا خلال أول 4 جولات، ليحصد الفريق 10 نقاط في بداية مشواره بالمسابقة.