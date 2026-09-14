أبرزها أسعار السلع والتشجير وشكاوى المواطنين.. الحكومة توجه رسائل عاجلة للمحافظين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين المعنيين.

وتناول الاجتماع متابعة عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بعمل المحافظات، أهما أسعار السلع والتشجير وشكاوى المواطنين إلى جانب الوقوف على مستجدات تنفيذ خطط التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين، عن التوسع في إقامة المعارض والأسواق خلال المواسم والأعياد والمناسبات وتوفير الأراضي المطلوبة لهذا الغرض على مستوى المحافظات.

وطالب رئيس الوزراء المحافظين بسرعة إعداد خريطة للأسواق الدائمة وإنشاء سوق دائمة بكل محافظة وإطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

استقرار أسعار السلع

وشدد رئيس الوزراء على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من توافر مختلف السلع الرئيسية وضمان استقرار أسعارها مع إلزام مختلف المنافذ بوضع الأسعار على السلع وإعلانها بشكل واضح للمواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع المحافظين، على ضرورة الالتزام بتنفيذ التكليفات الخاصة بحظر قطع الأشجار نهائيا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك خطة تنفيذية للتشجير تشمل المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق واستغلال أي مساحة خالية فورا في التشجير.

وطالب رئيس الوزراء من المحافظين المتابعة الشخصية لملفات النظافة والإنارة وتحسين الطرق الداخلية والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ومنع الإشغالات وضبط المواقف بشكل حضاري.



وأكد أن إعطاء شكاوى المواطنين أولوية قصوى بتفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة لأبناء كل محافظة.