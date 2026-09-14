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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتحرك لتدعيم قلب الدفاع بعد إصابة الحزار.. الأسماء المطروحة

الاهلي
الاهلي
علا محمد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، طريقة تفكير مسؤولي النادي الأهلي في التعامل مع أزمة قلب الدفاع، سواء على مستوى المباريات المتبقية من الموسم أو صفقات الانتقالات المقبلة.

خطة الأهلي في المباريات

وقال حتحوت إن الأقرب وفقًا لما ظهر في تدريبات الأهلي حتى الآن، هو الاعتماد على هادي رياض وياسين مرعي في قلب الدفاع، باعتبارهما الأكثر جاهزية والأقدم بين الخيارات المتاحة، إلى جانب مشاركتهما في معسكر الفريق.

وأضاف أن أشرف داري دخل أيضًا ضمن حسابات الجهاز الفني، إلا أن هناك صعوبة في مشاركته أساسيًا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الأهلي يعمل كذلك على تجهيز أحمد رضا ومحمد هاني للظهور في مركز قلب الدفاع، من أجل التعامل مع الأزمة وسد النقص العددي.

تحركات الأهلي في الصفقات

وعلى مستوى تدعيم الفريق، أوضح حتحوت أن مسؤولي الأهلي كانوا قد بحثوا عن مدافعين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأن لجنة الاستكشاف بالنادي خلصت إلى عدم وجود مدافع محلي مميز متاح للتعاقد، باستثناء بعض الأسماء في صفوف بيراميدز، وعلى رأسهم محمود مرعي، المرتبط بعقد مع ناديه.

وأشار إلى أن الاتجاه الحالي داخل الأهلي أصبح نحو حسام عبد المجيد، لاعب لودوجوريتس البلغاري، موضحًا أن النادي لم يدخل في مفاوضات رسمية معه حتى الآن، لكن تم جس نبض اللاعب عن طريق بعض وكلاء اللاعبين.

وأكد حتحوت أن خيار حسام عبد المجيد يأتي في حال استمرار رفض محمد عبد المنعم العودة إلى الأهلي مرة أخرى، باعتباره الخيار الأول أمام إدارة النادي لتدعيم مركز قلب الدفاع.

الإعلامي هاني حتحوت مودرن سبورتس الأهلي محمد عبد المنعم محمد حسام عبد المجيد

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