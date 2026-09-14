هشام زكريا: الأهلي فقد هويته آخر عامين.. وعموتة يهدر الوقت

أشاد هشام زكريا، المدير الفني السابق لنادي الجونة، بحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مؤكدًا أنه مدرب كبير، لكنه يهدر الكثير من الوقت مع الفريق، مشيرًا إلى أن الأهلي فقد هويته بشكل واضح خلال العامين الأخيرين.



وقال هشام زكريا، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «علي محمود لم يقدم الدور المطلوب منه أمام المقاولون العرب».



وأضاف: «تغيير طريقة لعب عموتة مع الأهلي سيمثل مشكلة كبيرة في الفترة الحالية».



وتابع: «عموتة يريد الوصول إلى التشكيل الأمثل للأهلي في أسرع وقت ممكن».



وأشار زكريا إلى أن التمركز الدفاعي للاعبي الأهلي يعاني من مشكلات واضحة، قائلًا: «التمركز الدفاعي للاعبي النادي الأهلي سيئ للغاية».



وأوضح: «كولر غادر الأهلي بشكل كارثي، ولا يليق بما قدمه مع النادي».

وأكد المدير الفني السابق للجونة: «عموتة مدرب كبير، لكنه يهدر الكثير من الوقت».



وأتم تصريحاته قائلًا: «الأهلي فقد هويته بشكل كبير خلال العامين الأخيرين».