صحفي: إقبال المعلمين مع بداية العام الدراسي لازم يكون أكثر انضباطا

قال محمود عبد الرحمن، الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، إن إقبال المعلمين مع بداية العام الدراسي كان يجب أن يكون أكثر انضباطًا.

وأشار خلال برنامج من ماسبيرو عبر القناة الأولى إلى ضرورة التعامل مع الطلاب داخل المدارس بصورة تراعي ظروفهم وتوجيههم بدلًا من التركيز على تصوير المواقف ونشرها.

ونوه بأن التصوير داخل المدارس ممنوع، متسائلًا عن سبب عدم وجود تحرك أو عقاب عند نشر مثل هذه الفيديوهات، خاصة أن هناك مشاهد يتم تصويرها داخل المدارس ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محمود عبد الرحمن أن دور المعلم والمشرف يجب أن يكون في مساعدة الطلاب والتنبيه على أوجه التقصير لديهم، والتعامل معهم بصورة أكثر انضباطًا في بداية العام الدراسي.

