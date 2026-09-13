وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا .. أب وابنه في سن متقدمة يوثقان أجمل صور البر أثناء العمرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لأب وابنه، ظهرا وهما يؤديان مناسك العمرة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، في مشهد روحاني لفت أنظار المتابعين وحظي بتفاعل واسع.

وظهر الأب وابنه، اللذان بدت عليهما علامات التقدم في العمر، وهما يتبادلان السند والعون خلال أداء مناسك العمرة، ما جعل البعض يظنهما للوهلة الأولى شقيقين أو صديقين، قبل أن يتبين أنهما أب وابنه.

وجسّد المشهد أسمى معاني البر والوفاء، بعدما جمعتهما رحلة إيمانية في بيت الله الحرام، وسط حرص الابن على مرافقة والده ومساندته خلال أداء المناسك.

وتفاعل المتابعون مع المشهد المؤثر، معبرين عن إعجابهم بصورة الأب وابنه وهما يعيشان معًا هذه اللحظات الروحانية رغم تقدمهما في العمر، وموجهين لهما الدعوات بالقبول وتمام الأجر والصحة والعافية.

كما تمنى رواد مواقع التواصل أن يرزق الله كل أب وابن فرصة الاجتماع على الطاعة، وأن يكتب لكل مشتاق زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة.