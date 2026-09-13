ماهر غريب يكشف موقف الزمالك النهائي من بيزيرا.. ويؤكد: عقوبة اللاعب 100 ألف دولار

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، أن ملف رحيل البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لم يُحسم بصورة نهائية حتى الآن، رغم وجود رغبة لدى اللاعب في مغادرة القلعة البيضاء.

وقال غريب، في تصريحات خاصة هاتفية لبرنامج «مودرن سبورتس» على قناة Modern MTI، إن الزمالك وضع عددًا من الشروط الخاصة بحسم ملف اللاعب، موضحًا أن هذه الشروط بدأت تتحقق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن اعتذار بيزيرا كان من أبرز الشروط التي تمسك بها نادي الزمالك قبل استكمال إجراءات حسم موقف اللاعب، مشيرًا إلى أن اللاعب تقبل العقوبة الموقعة عليه ولم يدخل في نقاش مع إدارة النادي بشأنها.

وكشف مدير إدارة الإعلام بالزمالك، أن العقوبة الموقعة على بيزيرا تبلغ 100 ألف دولار، وفقًا للائحة النادي، مؤكدًا أن اللاعب تقبل القرار ولم يعترض عليه.

وأشار غريب إلى أن رغبة اللاعب في الرحيل موجودة، إلا أن ذلك لا يعني أن رحيله أصبح محسومًا بشكل نهائي، مؤكدًا أن الزمالك لا يزال متمسكًا بشروطه المالية في هذا الملف.

وأوضح أن إدارة الزمالك حددت قيمة مالية تقدر بنحو 7 ملايين دولار للموافقة على رحيل بيزيرا، بالإضافة إلى الحصول على 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، مشددًا على أن هذه الشروط لم تتغير ولا تزال قائمة.

وأضاف: «الزمالك سيحدد موقفه وسيرد في بيان على بيزيرا»، في إشارة إلى أن النادي يستعد لحسم الملف والإعلان عن موقفه بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة.

وتحدث غريب عن الفارق بين تعامل اللاعبين الأجانب والمصريين مع العروض الخارجية، موضحًا أن اللاعب الأجنبي عادة ما يهتم بالعروض المالية الكبرى عند تحديد مستقبله، بينما تكون العاطفة حاضرة بصورة أكبر لدى اللاعب المصري في مثل هذه المواقف.

وفي سياق آخر، نفى مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك ما يتردد بشأن توجيه قيمة صفقة بيزيرا أو الاستفادة منها لصالح أعضاء مجلس إدارة النادي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.