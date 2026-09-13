لن نتراجع عن أي بند.. الزمالك يتمسك بـ7 ملايين دولار و20% من إعادة بيع بيزيرا

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، تفاصيل المفاوضات الخاصة برحيل البولندي خوان بيزيرا عن صفوف الفريق، مؤكدًا تمسك النادي بالشروط المالية التي وضعها لإتمام الصفقة.

وقال ماهر غريب، خلال تصريحات لبرنامج «الكورة مع فايق»، إن الزمالك طلب من بيزيرا الاعتذار أولًا، من أجل إبداء حسن النية والتعامل بشكل رسمي مع ملف رحيله عن الفريق.

وأوضح أن جلسة عقدت في منزل حسين السيد، تم خلالها الاتفاق على الخطوط العريضة الخاصة برحيل اللاعب وانتقاله إلى نادٍ آخر، وفقًا للشروط التي وضعها نادي الزمالك.

وأضاف أن النادي تمسك بجميع طلباته المالية، دون التراجع عن أي بند من البنود التي حددها لإتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن الزمالك أصر على أن تصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 7 ملايين دولار، بالإضافة إلى الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

وأكد مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك أنه لا يوجد أي بند في عقد بيزيرا مع القلعة البيضاء يلزم النادي بمنح ناديه السابق نسبة من إعادة بيع اللاعب.

وشدد ماهر غريب على أن موقف الزمالك في ملف بيزيرا كان واضحًا، وأن رحيل اللاعب سيتم وفق الشروط التي حددها النادي، سواء من الناحية المالية أو التعاقدية.