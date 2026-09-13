«القاهرة 2026».. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني تتوج بذهبية تنس الطاولة للرجال ومصر الدولية تحصد ذهبية السيدات

تواصلت منافسات دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر الجاري، وشهدت منافسات تنس الطاولة للفرق للرجال والسيدات منافسات قوية بين الفرق المشاركة، وأسفرت النتائج عن الآتي:

أولًا: تنس الطاولة للرجال – فرق

المركز الأول والميدالية الذهبية: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.

المركز الثاني والميدالية الفضية: جامعة عين شمس.

المركز الثالث والميدالية البرونزية: جامعة العاصمة.

ثانيًا: تنس الطاولة للسيدات – فرق

المركز الأول والميدالية الذهبية: جامعة مصر الدولية.

المركز الثاني والميدالية الفضية: جامعة العاصمة.

المركز الثالث والميدالية البرونزية: الاتحاد الجزائري للرياضة الجامعية.

وتقام فعاليات دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» برعاية وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور/ عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبمشاركة وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية (FASU)، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تحت إشراف اللجنة المنظمة للدورة.

وتأتي دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» في توقيت تتلاقى فيه الرياضة مع احتفالات القارة، حيث يتزامن عقد الدورة مع الاحتفال بيوم الاتحاد الإفريقي واليوم العالمي للرياضة الجامعية، واحتفال الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية بمرور 55 عامًا على تأسيسه؛ لتمنح الدورة بُعدًا خاصًا، وتجعل من القاهرة منصةً تحتفي بمسيرة الرياضة الجامعية الإفريقية، وتجمع شباب القارة على قيم التنافس والتعاون والصداقة، وتفتح آفاقًا جديدة للتواصل وبناء المستقبل المشترك.