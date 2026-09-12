التعليم العالي: مد التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات المعادلة حتى 17سبتمبر

اعنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة التقديم الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وذلك للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، حتى يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026.
ويأتي مد فترة التقديم لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يتسلموا شهاداتهم لاستكمال إجراءات التقديم .
ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:
www.tansik.digital.gov.eg
وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية التزام الطلاب بتسجيل البيانات والرغبات بدقة، ومراجعتها قبل إتمام عملية التسجيل، مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لغلق باب التقديم.