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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدافع البنك الأهلي يدخل حسابات الأهلي لتعويض عمرو الجزار في الشتاء

عمرو الجزار
عمرو الجزار
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن محمود الجزار، مدافع فريق البنك الأهلي، دخل حسابات القلعة الحمراء للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، لتعويض غياب عمرو الجزار، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

محمود الجزار مرشح لتدعيم دفاع الأهلي 

 

وأوضح المصدر أن محمود الجزار جاء ضمن أبرز الأسماء المرشحة من جانب لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم خط الدفاع خلال الميركاتو الشتوي، بعد الإصابة التي تعرض لها عمرو الجزار في مباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري المصري.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تدرس عددًا من الخيارات لتدعيم الخط الخلفي، إلا أن محمود الجزار يحظى باهتمام داخل النادي، خاصة في ظل المستويات التي يقدمها مع البنك الأهلي خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن الأهلي يسعى لفتح باب المفاوضات مع اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك حال حصول المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأحمر، على موافقة الجهاز الفني بشأن ضم اللاعب.

ويأتي تحرك الأهلي في إطار خطة النادي لتعويض غياب عمرو الجزار، الذي من المنتظر أن يبتعد عن الملاعب لفترة طويلة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما دفع إدارة الكرة إلى التحرك مبكرًا لحسم صفقة مدافع جديد خلال يناير.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد سقط في فخ التعادل مع فرق المقاولون العرب إيجابياً بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز.

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