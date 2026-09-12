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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يجهز أوراق سفر عمرو الجزار إلى ألمانيا.. لهذا السبب

عمرو الجزار
عمرو الجزار
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن إدارة النادي بدأت في تجهيز أوراق سفر عمرو الجزار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، إلى ألمانيا، تمهيدًا لخضوعه لجراحة الرباط الصليبي خلال الأسبوع المقبل.

موعد سفر عمرو الجزار إلى ألمانيا

وأوضح المصدر أن عمرو الجزار تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز، حيث أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب من المنتظر أن يغيب عن صفوف الأهلي لفترة تصل إلى 9 أشهر، وفقًا لبرنامج العلاج والتأهيل الذي سيخضع له عقب إجراء الجراحة.

وأضاف أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الحسين عموتة بدأ بالفعل في تجهيز أكثر من بديل لتعويض غياب عمرو الجزار، خاصة في ظل أهمية اللاعب وحاجة الفريق إلى جميع عناصره خلال باقي منافسات الموسم الكروي.

ومن المقرر أن يخضع الجزار للجراحة في ألمانيا خلال الأسبوع المقبل، على أن يبدأ بعدها مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي، تمهيدًا للعودة إلى الملاعب بعد اكتمال برنامجه العلاجي والتأهيلي.

الأهلي يحدد أكثر من بديل لتعويض غياب الجزار 

يأتي حسام عبدالمجيد، مدافع الزمالك السابق والمحترف في بلغاريا، ضمن الخيارات الموجودة على حسابات الأهلي، خاصة أنه أصبح لاعبًا متاحًا بعد رحيله عن القلعة البيضاء، وهو ما قد يدفع مسؤولي النادي إلى بحث إمكانية التفاوض معه خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى وجود عمر فايد، المحترف في إيطاليا، ضمن قائمة الخيارات، خاصة أن الأهلي سبق أن تواصل بشأنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن هناك بعض التحفظات الفنية ظهرت بعد متابعة مسؤولي النادي لعدد من مبارياته بشكل كامل.

وعلى الصعيد المحلي، يبرز مصطفى إبراهيم، لاعب الاتحاد السكندري، ضمن الخيارات المطروحة، إلى جانب محمود الجزار، مدافع البنك الأهلي، الذي كان مرشحًا للانتقال إلى الأهلي في وقت سابق، قبل أن يتجه النادي وقتها للتعاقد مع عمرو الجزار الذي تعرض للإصابة مؤخرًا.

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