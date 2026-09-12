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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف موعد جراحة عمرو الجزار في ألمانيا بعد إصابته بالصليبي

عمرو الجزار
عمرو الجزار
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تفاصيل جديدة حول إصابة عمرو الجزار لاعب النادي الأهلي بالرباط الصليبي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي يجهز أوراق سفر عمرو الجزار إلى ألمانيا واللاعب يخضع لجراحة الرباط الصليبي الأسبوع المقبل”.

إصابة عمرو الجزار تعيد ترتيب أولويات الأهلي

كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن الفحوص الطبية التي خضع لها عمرو الجزار عقب مغادرته مباراة المقاولون العرب أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي وهي الإصابة التي تعني غياب اللاعب عن الفريق لفترة طويلة وامتداد فترة ابتعاده إلى نهاية الموسم.

وتأتي الإصابة لتضع الأهلي أمام تحدٍ جديد خاصة أن الجزار كان يمثل أحد الخيارات في مركز قلب الدفاع وبالتالي فإن غيابه يقلص عدد الحلول المتاحة أمام الجهاز الفني في هذا المركز.

إصابة عمرو الجزار أحمد حسن الأهلي

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