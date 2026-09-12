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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيرين سات وزوجها يبحثان عن فيلا جديد بعد حريق منزلهما

بيرين سات وزوجها
بيرين سات وزوجها
أحمد إبراهيم

قرر المطرب التركي كنان دوغلو وزوجته الفنانة التركية بيرين سات البحث عن فيلا جديدة بعد منزلهما الذي دمرته الحرائق التي اندلعت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية خلال يناير 2025، حيث قرر الثنائي عدم إعادة بناء الفيلا التي بلغت قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، والبحث عن منزل جديد في منطقة هوليوود.

ووفقا لما نقلته صحيفة Sözcü التركية، حصل كنان دوغلو وبيرين سات على مستحقاتهما من شركة التأمين، بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالفيلا والممتلكات الموجودة بداخلها، قبل أن يقررا تغيير خطتهما وعدم إعادة بناء المنزل مرة أخرى.

المطرب التركي كنان دوغلو وزوجته الفنانة التركية بيرين سات

وبدأ الزوجان بالفعل في البحث عن فيلا جديدة بمنطقة هوليوود، التي تعد من أشهر المناطق التي يقطن بها عدد كبير من نجوم السينما والموسيقى حول العالم، فيما تبدأ أسعار العقارات التي يبحثان عنها من نحو 3 ملايين دولار.

ويمتلك الثنائي عددا من الخيارات أمامهما، وفي حال استقرا على إحدى الفيلات التي شاهداها، فمن المتوقع أن يتوجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال إجراءات الشراء وإتمام عملية البيع بشكل رسمي.

حريق فيلا بيرين سات وكنان دوغلو

وكانت الحرائق الضخمة التي ضربت مدينة لوس أنجلوس في يناير 2025 قد التهمت فيلا بيرين سات وكنان دوغلو الواقعة على ساحل ماليبو، حيث دمرت بالكامل وتحولت إلى رماد، كما فقد الزوجان عددا من مقتنياتهما الشخصية والفنية الثمينة.

ومن بين أبرز الخسائر التي تعرض لها كنان دوغلو، الاستوديو الخاص به، والذي قدرت قيمته بنحو مليون دولار، إلى جانب تسجيلات صوتية ومجموعة من الجيتارات التي جمعها على مدار سنوات من مزادات عالمية شهيرة، فيما فقدت بيرين سات فستان زفافها خلال الحريق.

ولم تقتصر أضرار حرائق لوس أنجلوس على فيلا بيرين سات وكنان دوغلو، حيث طالت النيران منازل عدد من نجوم ومشاهير هوليوود، من بينهم توم هانكس، وميل جيبسون، وآدم برودي.

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