براءة ليل دورك من قتـ.ل كواندو روندو.. ويواجه محاكمة جديدة في أكتوبر

حصل مغني الراب الأمريكي ليل دورك على حكم بالبراءة من جميع التهم الموجهة إليه في قضية التحريض على قتل مغني الراب كواندو روندو، واستئجار أشخاص لتنفيذ العملية، وذلك بعد محاكمة استمرت نحو أسبوعين أمام محكمة فيدرالية في لوس أنجلوس.

وبعد مداولات استمرت 3 أيام، خلصت هيئة المحلفين إلى عدم وجود أدلة كافية تثبت تورط ليل دورك في التخطيط للهجوم أو محاولة قتل كواندو روندو، ليتم الإعلان عن عدم إدانته في جميع التهم المتعلقة بالقضية.

محاولة قتل كواندو روندو

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2022، عندما تعرض مغني الراب كواندو روندو لمحاولة إطلاق نار في مدينة لوس أنجلوس، إلا أن الرصاص أصاب ابن عمه سافييا روبنسون، المعروف باسم لول باب، ليفارق الحياة متاثرا بإصابته، بينما نجا كواندو روندو من الهجوم.

واتهمت السلطات ليل دورك بالتخطيط للعملية بدافع الانتقام لمقتل صديقه مغني الراب الشهير كينج فون، الذي قتل بالرصاص عام 2020، خاصة مع ارتباط كواندو روندو بشكل غير مباشر بالشخص المتهم في واقعة مقتل كينج فون.

وبحسب الاتهامات، استعان ليل دورك بعدد من الأشخاص المرتبطين بفرقته الموسيقية Only the Family - OTF، بهدف تعقب كواندو روندو وتنفيذ هجوم يستهدفه.

وحاولت النيابة إثبات تورط ليل دورك في تمويل العملية، مستندة إلى أمواله ونفوذه وعلاقاته داخل مجموعة OTF، إلى جانب تحركاته وترتيبات سفره وإقاماته في الفنادق وبيانات مالية، باعتبارها أدلة تربطه بالأشخاص الذين شاركوا في تنفيذ الهجوم.

ليل دورك لا يزال محتجزا

ورغم حصول ليل دورك على البراءة في قضية محاولة قتل كواندو روندو، فإنه لا يزال قيد الاحتجاز على خلفية قضية أخرى منفصلة، ويواجه محاكمة جديدة تتعلق باتهامات أخرى، من بينها الابتزاز والقتل وحيازة أسلحة.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الجديدة في 5 أكتوبر المقبل، ليظل مستقبل ليل دورك القانوني مرتبطا بالقضية المنفصلة التي لم تحسم بعد.