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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسرين أمين تكشف تفاعل الجمهور مع فيديوهاتها برفقة أحمد حاتم

نسرين امين واحمد حاتم
نسرين امين واحمد حاتم
يمنى عبد الظاهر

تحدثت الفنانة نسرين أمين عن التفاعل الكبير من الجمهور مع الفيديوهات التي ظهرت خلالها برفقة الفنان أحمد حاتم، ضمن الترويج لفيلمهما الجديد «ريد فلاج»، موضحة أن ردود الفعل لم تتوقف عند المشاهدة، بل تضمنت رسائل وطلبات عديدة من المتابعين للحديث عن العلاقات العاطفية وكيفية التعرف على العلامات الحمراء التي قد تظهر فيها

وقالت نسرين أمين، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامجها، إن الفيديوهات التى قدمتها مع أحمد حاتم دفعت الجمهور إلى مطالبتهما بتقديم نصائح حول العلاقات، والتحدث بشكل أكبر عن مفهوم الـ«Red Flags» والعلامات التى قد تشير إلى وجود مشكلات فى العلاقة.


من جانبه، كشف أحمد حاتم عن موقف طريف تعرض له بسبب هذه الفيديوهات، موضحًا أن إحدى السيدات تواصلت معه وطلبت منه الحديث عن شخصية طليقها، قائلًا: «قالت لى عايزة أعمل فيديو معاكوا علشان أوصله للى كنت متجوزاه».

قصة فيلم «ريد فلاج»

تدور أحداث فيلم «ريد فلاج» حول «هشام نبيل»، وهو مضيف طيران يجسد شخصيته أحمد حاتم، يسعى إلى إتمام زواجه فى موعده دون تأجيل، إلا أن طبيعة عمله وكثرة سفره تدفعه إلى إرسال توكيل رسمى لوالده حتى ينوب عنه فى إتمام عقد القران.

لكن الأمور تأخذ مسارًا غير متوقع بعدما يخطئ والده فى استخدام التوكيل، ليجد هشام نفسه متزوجًا من أربع سيدات فى الوقت نفسه.

وتنطلق من هنا مجموعة من المواقف والمفارقات الكوميدية، فى محاولة من هشام للخروج من هذه الورطة والتعامل مع تبعات الزيجات المتعددة، خاصة مع دخول شخصيات جديدة إلى حياته وتشابك علاقاته، لتزداد الأحداث تعقيدًا.

ويشارك فى بطولة فيلم «ريد فلاج» كل من أحمد حاتم، وجميلة عوض، وشريف منير، ونسرين أمين، وانتصار، إلى جانب عدد من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد محيى، وإخراج محمود كريم.

الفنانة نسرين أمين الفنان أحمد حاتم ريد فلاج الإعلامية منى الشاذلى قصة فيلم «ريد فلاج»

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