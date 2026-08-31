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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسرين أمين تكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيتها في فيلم «ريد فلاج»

الفنانة نسرين أمين
الفنانة نسرين أمين
أوركيد سامي

كشفت الفنانة نسرين أمين، تفاصيل شخصيتها ضمن أحداث فيلم «ريد فلاج»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب مجموعة من الفنانين، مؤكدة سعادتها الكبيرة بالمشاركة في العمل، وبالتعاون مع فريق الفيلم وصناعه.

وقالت نسرين أمين إنها تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية صحفية تدعى «هاجر»، وهي الشخصية التي ترتبط دراميًا هي  الحبيبة السابقة «لهشام»  الشخصية التي يجسدها أحمد حاتم ، مشيرة إلى أن الدور يحمل العديد من التفاصيل المختلفة التي تظهر مع تطور الأحداث.

وأعربت نسرين أمين عن حماسها لتجربة «ريد فلاج»، موضحة أن أجواء تصوير الفيلم كانت مميزة ومليئة بالطاقة الإيجابية، وقالت إنها سعيدة بالعمل مع جميع أفراد فريق الفيلم وصناعه، خاصة أن التجربة تجمع بين عدد كبير من الفنانين في عمل يحمل طابعًا كوميديًا واجتماعيًا.

وأضافت أن الفيلم يقدم أجواء مبهجة وسعيدة، إلى جانب تناوله مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات العاطفية والزوجية، وهو ما يجعل الأحداث قريبة من الجمهور، خاصة مع تقديم هذه القضايا في إطار كوميدي خفيف.

أحداث فيلم «ريد فلاج»

وتدور أحداث فيلم «ريد فلاج» في إطار اجتماعي كوميدي، حول علاقة زوجية تجمع بين طيار يجسد شخصيته الفنان أحمد حاتم، وزوجته التي تعمل مديرة لإحدى شركات الإعلانات، حيث يمر الثنائي بمجموعة من المواقف والاختبارات التي تكشف الكثير من التفاصيل حول طبيعة العلاقات العاطفية بين الشباب، وكيفية تعامل كل طرف مع مشاعره وشريكه.

ويتناول الفيلم عددًا من القضايا والتفاصيل المرتبطة بالعلاقات، وفي مقدمتها الحب والتردد والثقة والخيانة، وذلك من خلال مجموعة من المواقف الكوميدية التي تتصاعد مع تطور الأحداث، لتكشف جوانب مختلفة من الشخصيات وطبيعة العلاقات التي تجمع بينها.

ويحاول «ريد فلاج» تقديم هذه الموضوعات في قالب خفيف يجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية، مع التركيز على التغيرات التي تطرأ على العلاقات العاطفية، وما يمكن أن تسببه بعض التصرفات أو الشكوك من أزمات بين الأطراف المختلفة.

أبطال فيلم «ريد فلاج»

ويشارك في بطولة فيلم «ريد فلاج»، أحمد حاتم، وجميلة عوض، وشريف منير، ونسرين أمين، وانتصار، وميمي جمال، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعدد من الفنانين الشباب.

ويجمع الفيلم بين مجموعة من الأجيال الفنية المختلفة، في تجربة تسعى إلى تقديم معالجة كوميدية لمجموعة من القضايا التي تمس العلاقات الإنسانية والعاطفية، مع الاعتماد على المواقف والمفارقات التي تفرضها الأحداث.

فريق عمل «ريد فلاج»

فيلم «ريد فلاج» فكرة كيرو أيمن، وتأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم، وإنتاج محمود عبدالله، ويضم العمل مجموعة من النجوم  .

الفنانة نسرين أمين اخبار الفن نجوم الفن

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