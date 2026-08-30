المجلس القومي للمرأة يطلق معسكرات "دوائر الحكي" في 10 محافظات

انطلقت صباح اليوم، فعاليات معسكرات دوائر الحكى ضمن مبادرة دوى التى تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة يونيسف، وتستمر على مدار يومين، فى ١٠ محافظات وهم أسوان، سوهاج، الأقصر، أسيوط، قنا، الإسكندرية، بني سويف، البحيرة، الشرقية، ودمياط ، و من المقرر أن تستهدف ١٠٠٠ فتاة وأولياء أمورهن.

ويشتمل المعسكر على أنشطة متنوعة يتم تنظيمها بشكل متوازى ، وتتضمن دوائر الحكى، وحوار الأجيال، وتدريبات على الحرف اليدوية، وفقرات فنية، علاوة على تنظيم نوادى المشاهدة وحوار الأجيال.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة دوى تهدف إلى تشجيع الفتيات على التعبير عن آرائهن والتحديات التي تواجههن، وتنمية مهارات التواصل، الثقة بالنفس، والقيادة، فضلاً عن تعزيز الحوار بين الفتيات وأسرهن من خلال دوائر الحكي والأنشطة التفاعلية.

وفي سياق متصل، وفي إطار ربط خدمات المجلس القومي للمرأة ببعضها وتحقيق التمكين الشامل، نظّم المجلس مأمورية ميدانية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للفتيات بمدرسة سوهاج للبنات والمجتمع المحيط بها؛ استهدافاً لتعزيز استقلالية الفتيات وتيسير حصولهن على خدماتهن وحقوقهن المختلفة، وجارى العمل على تنظيم مأموريات تصوير بباقى المحافظات.