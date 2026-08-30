قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابات بين الفلسطينيين بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين شرق رام الله
برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد ثقل القاهرة.. وتزيد الاستثمارات والتصنيع ونقل التكنولوجيا
الريال السعودي بكام اليوم 30 أغسطس 2026؟.. سعره مقابل الجنيه المصري
برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ودعم الاقتصاد
أحمد حسن: إمام عاشور جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام سموحة.. والقرار في يد عموتة
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. توغلات جديدة لقوات الاحتلال جنوب سوريا
واشنطن بوست: فنزويلا تعهدت بعدم «التنازل» عن نفطها.. وترامب يسعى للاستحواذ على مكاسب ضخمة
رسم سياسات العمل ومنع النزاعات.. ننشر اختصاصات وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
الذهب بعد موجة التراجع.. خبير يكشف هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟
البحر المتوسط يشتعل.. الأسطول التركي يقترب من سفن بحرية إسرائيلية ويحدد لها مسارات بحرية
النيجر.. الهدوء يعود إلى نيامي بعد إحباط تمرد عسكري
هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة أم تبطلها وتوجب الإعادة؟.. انتبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الغد: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس مكانة القاهرة الدولية

مصر والصين
مصر والصين
معتز الخصوصي

أكد اللواء دكتور حسن عزب، نائب رئيس حزب الغد، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر تمثل محطة بالغة الأهمية في مسار العلاقات المصرية الصينية، وتؤكد المكانة المتقدمة التي أصبحت تحظى بها القاهرة على خريطة السياسة الدولية، مشيرًا إلى أن الزيارة، التي تأتي بعد نحو عشر سنوات من آخر زيارة للرئيس الصيني لمصر، تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري.

العلاقات المصرية الصينية 

وأوضح أن المباحثات المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني تتجاوز إطار العلاقات الثنائية لتشمل ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، وهو ما يعكس الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر وقدرتها على أن تكون طرفًا مؤثرًا في صياغة مواقف تجاه القضايا الكبرى.

وقال عزب إن البعد الاقتصادي للزيارة لا يقل أهمية عن بعدها السياسي، خاصة في ظل ما تشهده العلاقات المصرية الصينية من تطور متسارع، حيث أصبحت الصين شريكًا رئيسيًا لمصر في العديد من المجالات، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام زيادة الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وتعزيز مشروعات البنية الأساسية والطاقة والنقل والاتصالات، فضلًا عن زيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

العلاقات المشتركة بين البلدين

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين وصلت إلى مستويات كبيرة، إذ بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 20.7 مليار دولار خلال عام 2025، بما يؤكد أن الشراكة لم تعد مجرد تعاون تجاري، وإنما أصبحت جزءًا من رؤية مصرية أوسع لتنويع مصادر الاستثمار والشراكات الاقتصادية.

وشدد نائب رئيس حزب الغد على أن زيارة الرئيس الصيني تؤكد كذلك محورية الدور المصري إقليميًا ودوليًا، فمصر ليست مجرد دولة تستقبل قادة العالم، وإنما أصبحت بحكم موقعها الجغرافي وثقلها السياسي ودورها التاريخي في المنطقة طرفًا رئيسيًا في مناقشة ملفات الأمن والاستقرار والسلام والتنمية.

وأشار إلى أن اختيار القاهرة ضمن التحركات الخارجية للرئيس الصيني في هذه المرحلة يحمل دلالة سياسية كبيرة، خاصة أن الزيارة تأتي في توقيت يشهد تحولات عميقة في النظام الدولي وتنافسًا متزايدًا بين القوى الكبرى، وهو ما يؤكد أن القاهرة باتت تمتلك القدرة على بناء جسور التواصل مع مختلف مراكز القوة والتأثير في العالم.

وأوضح عزب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح خلال السنوات الماضية في إعادة صياغة مفهوم العلاقات الدولية المصرية على أساس التنوع والتوازن والاستقلالية، فلم تعد السياسة الخارجية المصرية قائمة على الاعتماد الأوحد على قوة دولية بعينها، وإنما أصبحت القاهرة تمتلك شبكة واسعة ومتوازنة من العلاقات مع الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية والآسيوية، وهو ما يمنح مصر مساحة أكبر للحركة واتخاذ القرار وفقًا لمصالحها الوطنية.

وأكد أن الانفتاح المصري على الصين يمثل نموذجًا واضحًا لهذه الرؤية، خاصة مع تطور العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بالتوازي مع الحضور المصري في تجمعات وتكتلات اقتصادية دولية مثل «بريكس».

واختتم اللواء دكتور حسن عزب تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تحمل رسالة واضحة للعالم مفادها أن القاهرة استعادت موقعها الطبيعي كقوة إقليمية وازنة وشريك دولي لا يمكن تجاوز دوره، وأن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي استطاعت أن تحول موقعها الجغرافي وثقلها السياسي إلى أدوات حقيقية للتأثير وجذب الشراكات والاستثمارات.

وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد ترجمة الزخم السياسي الكبير في العلاقات المصرية الصينية إلى مشروعات إنتاجية وصناعية وتكنولوجية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتوفر فرص عمل، وتعزز قدرة مصر على التصدير، مؤكدًا أن تنوع الشراكات الدولية ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتعزيز استقلال القرار المصري وتحقيق مصالح الدولة والمواطن.

الصين البرلمان النواب مجلس النواب النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

ترشيحاتنا

فليك

مسألة وقت.. فليك يتحدث عن مستوى يامال مع برشلونة

عبد المنعم

رغم الهزيمة بثلاثية.. مدرب نيس يشيد بمحمد عبدالمنعم

مروان عطية

مروان عطية يكشف كواليس تجديد عقده مع الأهلي

بالصور

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد