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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: قمة بوتين وترامب وزيلينسكي مشروطة باتفاقات لحل النزاع الأوكراني

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
أمنية رشاد الجلوي

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن عقد لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لن يكون ممكنًا إلا بهدف تثبيت اتفاقات نهائية بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف إن فكرة عقد قمة ثلاثية بين القادة طُرحت منذ فترة، موضحًا أن موقف الرئيس الروسي لا يزال يقضي بأن مثل هذا الاجتماع "لا يمكن عقده إلا لإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقات".

وأضاف أن هذه الاتفاقات لن تكون مجرد صفقة بسيطة، وإنما عملية سلام معقدة تتضمن العديد من التفاصيل والقضايا التي يتعين التوصل إلى تفاهم بشأنها قبل عقد القمة.

موسكو: لا شروط لعقد مفاوضات جديدة

وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الأوكراني لا يبدي، من وجهة نظر موسكو، استعدادًا جادًا للانخراط في مسار تسوية سلمية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات.

وأوضح أن "الشروط المسبقة" اللازمة لعقد لقاء بين القادة لم تتوافر حتى الآن، في ظل استمرار فجوات واسعة بين موسكو وكييف، ولا سيما بشأن القضايا الإقليمية والترتيبات الأمنية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن موسكو ترى أن أي لقاء على مستوى القادة ينبغي أن يكون تتويجًا لمسار تفاوضي طويل أسفر عن تفاهمات ملموسة، وليس بديلًا عن المفاوضات بين الجانبين.

مقترح أميركي لعقد قمة ثلاثية

وتأتي تصريحات بيسكوف عقب تقارير إعلامية أفادت بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف طرح، خلال زيارة غير معلنة إلى موسكو في 25 أغسطس، فكرة عقد قمة ثلاثية تجمع بوتين وترامب وزيلينسكي، في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية المتعثرة لإنهاء الحرب.

وتشير تصريحات الكرملين إلى أن عقد مثل هذه القمة لا يزال بعيدًا في الوقت الراهن، في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف، واستمرار الخلافات بشأن الملفات الأساسية المرتبطة بالتسوية.

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بوتين ترامب روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة

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