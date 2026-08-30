أوجسبورج يحقق فوزا كبيرا على شالكه بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني

حقق أوجسبورج فوزا كبيرا على ضيفه شالكه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب إس جي إل أرينا في إطار الجولة الاولي من الدوري الالماني لكرة القدم.

سجل ثلاثية أوجسبورج كل من مايكل جريجوريتش في الدقيقة 18 وانتون كادي في الدقيقة 79 ورودريجو ريبيرو في الدقيقة 92،ولعب شالكه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62 بعد طرد رون شالنبرج،وحصد أوجسبورج اول ثلاث نقاط له بالبوندسليجا هذا الموسم ،بينما استمر شالكه بدون اي رصيد من النقاط.

ويواجه شالكه في الجولة الثانية ضيفه بايرن ميونخ يوم السبت القادم،بينما يلعب أوجسبورج مع مضيفه أينتراخت فرانكفورت يوم الاحد المقبل.