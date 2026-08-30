"الأعلى للثقافة" يرفض تظلما مقدما بشأن جوائز الدولة للتفوق في مجال العلوم الاجتماعية لعام 2026

رفض المجلس الأعلى للثقافة، تظلما مقدما بشأن جائزة الدولة للتفوق 2026 في مجال العلوم الاجتماعية، وذلك بعد الجدل الذي أثاره إعلان الفائزين بالجوائز في الوسط الثقافي.

وتلقى المجلس الأعلى للثقافة تظلمًا بتاريخ 19 أغسطس 2026 بشأن نتيجة إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للتفوق في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، والتي تم إعلانها بتاريخ 27 يوليو 2026.

واتخذ المجلس الإجراءات القانونية المتبعة في التعامل مع جميع التظلمات، حيث تم العرض على المستشار القانوني للمجلس، واللجنة المعنية بفحص جوائز الدولة للتفوق في مجال العلوم الاجتماعية، وإدارة الجوائز المختصة، وقد انتهى الرأي إلى قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعًا.

وأفادت نتيجة بحث التظلم بأن جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 108 لسنة 2026، وكذلك إجراءات استلام الأوراق بإدارة الجوائز، تمت وفقاً لأحكام القانون واللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة.

جدير بالذكر أن اللجان المختصة بفحص الأعمال المقدمة لجوائز الدولة تضم أعضاءً ذوي خبرة كبيرة ولهم باع كبير في المجال الثقافي، وتتم عملية التحكيم من خلال الالتزام بأعلى معايير الدقة والشفافية.