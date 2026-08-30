عرض فيلم «تشيبوراشكا 2» ضمن فعالية ليلة سينما 2026 بالبيت الروسي بالإسكندرية

نظم البيت الروسي بالإسكندرية، اليوم /الأحد/، فعالية سينمائية بعنوان «ليلة سينما 2026»، تضمنت عرض الفيلم الروسي العائلي «تشيبوراشكا 2»، وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي يقدمها البيت الروسي بالإسكندرية للتعريف بالسينما والفنون والثقافة الروسية بقاعة العروض الفنية الملحقة بمقر البيت الروسي بوسط المدينة.

وقال مدير البيت الروسي بالأسكندرية أرسيني ماتيوشينكو ، إن الفعالية شهدت عرض الفيلم باللغة الروسية مع ترجمة إلى اللغة العربية، مع إتاحة الحضور للجمهور بشكل مجاني، بما يوفر فرصة للتعرف على أحد أحدث الإنتاجات السينمائية الروسية الموجهة إلى الأسرة والأطفال.

وأضاف أن عرض الفيلم في البيت الروسي بالإسكندرية يأتي في إطار تعزيز التبادل الثقافي المصري–الروسي، وإتاحة الأعمال السينمائية الروسية للجمهور المصري، خاصة الأفلام التي تحمل طابعًا عائليا وثقافيا، ويمكن أن تجمع مختلف الفئات العمرية حول تجربة سينمائية مشتركة.

ويعد «تشيبوراشكا 2» من أبرز الأفلام الروسية التي شهدها عام 2026، وهو إنتاج روسي يجمع بين التمثيل الحي وتقنيات الرسوم والمؤثرات البصرية، ويواصل مغامرات الشخصية المحبوبة «تشيبوراشكا» وصديقه «جينا»، وهو من إخراج المخرج الروسي دميتري دياتشينكو، الذي تولى أيضًا إخراج الجزء الأول الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في روسيا، وأُنتج الفيلم عام 2026، وبدأ عرضه التجاري في دور السينما الروسية في 1 يناير 2026.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم السينما الروسية، من بينهم سيرجي جارماش، يلينا ياكوفليفا، فيودور دوبرونرافوف، أولجا كوزمينا، بولينا ماكسيموفا، سيرجي لافيجين وإيفا سميرنوفا، إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور عام على أحداث الجزء الأول، حيث يواصل تشيبوراشكا حياته مع صديقه «جينا»، إلا أن العلاقة بينهما تدخل مرحلة جديدة مع نمو تشيبوراشكا ورغبته في الاستقلال واتخاذ قراراته بنفسه وتتطور الأحداث عندما يخوض تشيبوراشكا، برفقة أصدقائه سونيا وجريشا، مغامرة خارج بيئته المعتادة، تقوده إلى الجبال، حيث يواجهون سلسلة من المواقف والمخاطر، بينما يبدأ الكبار رحلة البحث عنهم.

وتحمل القصة، إلى جانب أجوائها الكوميدية والمغامرات، مجموعة من الرسائل المتعلقة بالأسرة والصداقة والمسؤولية، وعلاقة الآباء بالأبناء، ورغبة الأطفال في الاستقلال واكتشاف العالم من حولهم كما يستند الفيلم إلى الشخصية الشهيرة «تشيبوراشكا» التي ارتبطت في الذاكرة الثقافية الروسية بأفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية، قبل أن تنتقل الشخصية إلى السينما الحديثة من خلال أفلام تجمع بين الممثلين الحقيقيين وتقنيات التحريك والمؤثرات البصرية.