قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الريال السعودي بكام اليوم 30 أغسطس 2026؟.. سعره مقابل الجنيه المصري
برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ودعم الاقتصاد
أحمد حسن: إمام عاشور جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام سموحة.. والقرار في يد عموتة
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. توغلات جديدة لقوات الاحتلال جنوب سوريا
واشنطن بوست: فنزويلا تعهدت بعدم «التنازل» عن نفطها.. وترامب يسعى للاستحواذ على مكاسب ضخمة
رسم سياسات العمل ومنع النزاعات.. ننشر اختصاصات وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
الذهب بعد موجة التراجع.. خبير يكشف هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟
البحر المتوسط يشتعل.. الأسطول التركي يقترب من سفن بحرية إسرائيلية ويحدد لها مسارات بحرية
النيجر.. الهدوء يعود إلى نيامي بعد إحباط تمرد عسكري
هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة أم تبطلها وتوجب الإعادة؟.. انتبه
سعر الذهب اليوم الأحد في الإمارات .. عيار 21 بـ476.7 درهم
وفاة الفنان محمد التاجي عن عمر 72 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة.. ومفارقة مؤثرة قبل رحيله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض فيلم «تشيبوراشكا 2» ضمن فعالية ليلة سينما 2026 بالبيت الروسي بالإسكندرية

فيلم«تشيبوراشكا 2»
فيلم«تشيبوراشكا 2»
أ ش أ

نظم البيت الروسي بالإسكندرية، اليوم /الأحد/، فعالية سينمائية بعنوان «ليلة سينما 2026»، تضمنت عرض الفيلم الروسي العائلي «تشيبوراشكا 2»، وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي يقدمها البيت الروسي بالإسكندرية للتعريف بالسينما والفنون والثقافة الروسية بقاعة العروض الفنية الملحقة بمقر البيت الروسي بوسط المدينة.

وقال مدير البيت الروسي بالأسكندرية أرسيني ماتيوشينكو ، إن الفعالية شهدت عرض الفيلم باللغة الروسية مع ترجمة إلى اللغة العربية، مع إتاحة الحضور للجمهور بشكل مجاني، بما يوفر فرصة للتعرف على أحد أحدث الإنتاجات السينمائية الروسية الموجهة إلى الأسرة والأطفال.

وأضاف أن عرض الفيلم في البيت الروسي بالإسكندرية يأتي في إطار تعزيز التبادل الثقافي المصري–الروسي، وإتاحة الأعمال السينمائية الروسية للجمهور المصري، خاصة الأفلام التي تحمل طابعًا عائليا وثقافيا، ويمكن أن تجمع مختلف الفئات العمرية حول تجربة سينمائية مشتركة.

ويعد «تشيبوراشكا 2» من أبرز الأفلام الروسية التي شهدها عام 2026، وهو إنتاج روسي يجمع بين التمثيل الحي وتقنيات الرسوم والمؤثرات البصرية، ويواصل مغامرات الشخصية المحبوبة «تشيبوراشكا» وصديقه «جينا»، وهو من إخراج المخرج الروسي دميتري دياتشينكو، الذي تولى أيضًا إخراج الجزء الأول الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في روسيا، وأُنتج الفيلم عام 2026، وبدأ عرضه التجاري في دور السينما الروسية في 1 يناير 2026.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم السينما الروسية، من بينهم سيرجي جارماش، يلينا ياكوفليفا، فيودور دوبرونرافوف، أولجا كوزمينا، بولينا ماكسيموفا، سيرجي لافيجين وإيفا سميرنوفا، إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور عام على أحداث الجزء الأول، حيث يواصل تشيبوراشكا حياته مع صديقه «جينا»، إلا أن العلاقة بينهما تدخل مرحلة جديدة مع نمو تشيبوراشكا ورغبته في الاستقلال واتخاذ قراراته بنفسه وتتطور الأحداث عندما يخوض تشيبوراشكا، برفقة أصدقائه سونيا وجريشا، مغامرة خارج بيئته المعتادة، تقوده إلى الجبال، حيث يواجهون سلسلة من المواقف والمخاطر، بينما يبدأ الكبار رحلة البحث عنهم.

وتحمل القصة، إلى جانب أجوائها الكوميدية والمغامرات، مجموعة من الرسائل المتعلقة بالأسرة والصداقة والمسؤولية، وعلاقة الآباء بالأبناء، ورغبة الأطفال في الاستقلال واكتشاف العالم من حولهم كما يستند الفيلم إلى الشخصية الشهيرة «تشيبوراشكا» التي ارتبطت في الذاكرة الثقافية الروسية بأفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية، قبل أن تنتقل الشخصية إلى السينما الحديثة من خلال أفلام تجمع بين الممثلين الحقيقيين وتقنيات التحريك والمؤثرات البصرية.

البيت الروسي بالإسكندرية «تشيبوراشكا 2» «ليلة سينما 2026»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

ترشيحاتنا

النائب احمد محسن

برلماني: زيارة شي جين بينج لمصر تعزز الشراكة الاستراتيجية وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

سامي نصر الله

برلماني: زيارة شي جين بينج لمصر تعكس مكانتها المحورية في النظام الدولي

مصر والصين

الغد: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس مكانة القاهرة الدولية

بالصور

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد