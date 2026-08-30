البحر المتوسط يشتعل.. الأسطول التركي يقترب من سفن بحرية إسرائيلية ويحدد لها مسارات بحرية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر، إن سفنًا حربية تركية اقتربت من سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط، وقامت بتحديد مسارات بحرية لها.

وبحسب المصادر، فإن التحرك التركي يأتي في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب في شرق المتوسط، وسط تزايد الحضور البحري التركي في المنطقة.

وكانت تقارير إسرائيلية قد تحدثت خلال الفترة الأخيرة عن عدة حالات اقتراب بين سفن تركية وإسرائيلية في المياه الدولية، دون أن تتحول إلى مواجهة عسكرية مباشرة، معتبرة أن التحركات التركية تحمل رسائل سياسية وعسكرية بشأن الحضور التركي في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أصدرت، أمس السبت، بياناً شديد اللهجة رداً على اتهامات وجهتها الخارجية الإسرائيلية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفتها بأنها افتراءات وأكاذيب.