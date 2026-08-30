خبير اقتصادي يحذر من احتكار السلع: تعطيل السوق يضر الاقتصاد ويضغط على المواطنين

حذر الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، من الممارسات التي تستهدف احتكار السلع أو تخزينها وحجبها عن الأسواق بهدف إعادة بيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة، مؤكدًا أن هذه التصرفات تضر بآليات السوق وتنعكس بصورة سلبية على المواطنين والاقتصاد.

وقال بدرة، خلال لقائه في برنامج «تغطية خاصة»، الذي يقدمه محمد جوهر وأحمد دياب على قناة «صدى البلد»، إن الحفاظ على حرية السوق ودعم آليات الاقتصاد الحر لا يتعارضان مع مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على توافر السلع وحركة الأسعار.

رقابة حكيمة على الأسواق



وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق، ولكن بصورة حكيمة، إلى جانب رفع مستوى التوعية وضمان توافر المنتجات المختلفة أمام المستهلكين، بما يحافظ على استقرار السوق ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأعرب بدرة عن رفضه لفكرة «سوق اليوم الواحد»، معتبرًا أن التوسع في إنشاء منافذ استهلاكية بصورة غير منظمة قد يؤدي إلى حالة من الارتباك داخل الأسواق، ولا يحقق بالضرورة الهدف المطلوب.

لماذا يحتكر بعض التجار السلع؟



وتساءل بدرة عن الأسباب التي تدفع بعض التجار إلى تخزين أو احتكار بعض السلع، مؤكدًا أن تعطيل حركة التداول الطبيعية داخل السوق يضر بالاقتصاد، وقد يترتب عليه آثار سلبية على المواطنين خلال الفترة المقبلة.

الحفاظ على توازن الأسواق

وأكد أن الحفاظ على توازن الأسواق يتطلب ضمان توافر السلع، ومواجهة الممارسات التي تؤدي إلى حجبها، مع استمرار الاعتماد على آليات السوق ورفع كفاءة الرقابة بما يحقق التوازن بين حرية التجارة وحماية المستهلك.