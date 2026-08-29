أسعار السلع اليوم السبت 29 أغسطس 2026.. ارتفاع البيض وتراجع الزيت والمكرونة

تشهد أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية تحركات متفاوتة خلال تعاملات اليوم السبت 29 أغسطس 2026، وسط تغيرات في أسعار عدد من المنتجات الغذائية، إذ ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، بينما تراجعت أسعار العدس وزيت عباد الشمس والمكرونة والفول والشاي، وفقًا لآخر مستويات الأسعار المسجلة.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي يواصل فيه المستهلكون متابعة أسعار السلع الغذائية بشكل يومي، خاصة مع اختلاف الأسعار من منتج إلى آخر وفقًا لحركة الأسواق ومستويات العرض والطلب.

أسعار البيض اليوم

سجل متوسط سعر كرتونة البيض نحو 118.68 جنيه، بارتفاع قدره 8.14 جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيضة البيضاء نحو 4.37 جنيه، متراجعًا بنحو 0.05 جنيه، بينما سجل متوسط سعر البيضة الحمراء نحو 4.54 جنيه، بزيادة قدرها 0.01 جنيه.

أما كرتونة البيض البلدي التي تضم 30 بيضة، فسجل متوسط سعرها نحو 124.66 جنيه، بانخفاض قدره 1.54 جنيه.

وسجل متوسط سعر البيضة البلدي نحو 4.93 جنيه، بتراجع قدره 0.12 جنيه.

أسعار السلع المتراجعة

شهدت مجموعة من السلع الأساسية انخفاضًا في متوسط أسعارها، وجاء العدس المعبأ الصحيح في مقدمة السلع المتراجعة، ليسجل نحو 61.37 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 8.11 جنيه.

كما سجل زيت عباد الشمس نحو 94.65 جنيه للتر، متراجعًا بنحو 6.16 جنيه.

وبلغ متوسط سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام نحو 23.37 جنيه، بانخفاض قدره 4.47 جنيه.

وسجل الفول المعبأ نحو 60.25 جنيه للكيلو، متراجعًا بقيمة 2.11 جنيه.

تراجع أسعار الشاي والسكر

سجل متوسط سعر الشاي نحو 239.66 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 2.18 جنيه.

كما تراجعت أسعار المكرونة السائبة لتسجل نحو 25.57 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 0.84 جنيه.

وبلغ متوسط سعر الفول المعبأ المجروش نحو 61.27 جنيه للكيلو، متراجعًا بنحو 0.63 جنيه.

وسجل السكر المعبأ نحو 34.78 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 0.50 جنيه.

أسعار الشاي والمكرونة

بلغ سعر شاي العروسة وزن 40 جرامًا نحو 10.70 جنيه، متراجعًا بنحو 0.36 جنيه.

وسجل شاي ليبتون وزن 40 جرامًا نحو 12.50 جنيه، بانخفاض قدره 0.42 جنيه.

كما بلغ متوسط سعر العدس الأصفر المعبأ نحو 68.28 جنيه للكيلو، متراجعًا بنحو 1.38 جنيه.

أسعار الزيت والدقيق والأرز

سجل زيت الذرة المتنوع متوسط سعر بلغ نحو 120.32 جنيه للتر، بانخفاض قدره 0.30 جنيه.

كما تراجع متوسط سعر الدقيق المعبأ إلى نحو 26.13 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 0.19 جنيه.

وسجل الأرز المعبأ نحو 34.79 جنيه للكيلو، متراجعًا بفارق طفيف بلغ 0.03 جنيه.

سلع شهدت ارتفاعًا محدودًا

في المقابل، سجلت بعض السلع ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات الأسواق، حيث بلغ متوسط سعر المكرونة المعبأة للكيلو نحو 27.92 جنيه، بزيادة قدرها 0.08 جنيه.

كما ارتفع متوسط سعر البيضة الحمراء إلى نحو 4.54 جنيه، بزيادة طفيفة بلغت 0.01 جنيه.

وتواصل الأسواق تسجيل تحركات متفاوتة في أسعار السلع الغذائية، في ظل متابعة المستهلكين لمستويات الأسعار بصورة مستمرة قبل اتخاذ قرارات الشراء.