مصر تستعد لاستقبال الرئيس الصيني.. 11 قمة بين «السيسي وشي» أسست ملامح الشراكة الشاملة

تستعد مصر لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينج تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر والصين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأنه من المقرر أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينج بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المقرر أن يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتستعرض "صدى البلد" لقاءات الزعمين "السيسي وشي" خلال 12 عاما:



زيارة الرئيس السيسي إلى الصين – ديسمبر 2014

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصين للمرة الأولى عقب توليه رئاسة الجمهورية في 22 ديسمبر 2014، وتم خلال الزيارة الاتفاق على رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، كما وُقعت اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيات إطارية لمشروعات تنموية مشتركة. وكانت تلك الزيارة نقطة التحول الأساسية في مسار العلاقات الحديثة، لأنها نقلت التعاون من مستوى العلاقات السياسية التقليدية إلى إطار شراكة استراتيجية طويلة المدى.

زيارة الرئيس السيسي إلى الصين – سبتمبر 2015

في سبتمبر 2015، عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات ثنائية مهمة مع نظيره الصيني شي جين بينج في قاعة الشعب الكبرى، تناولت تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية: مناقشة الخطوات التنفيذية لبدء المشروعات التي تم الاتفاق عليها في الزيارة الأولى، لا سيما في مجالات النقل، والسكك الحديدية، والطاقة، كما تم بحث الفرص الاستثمارية في منطقة تنمية قناة السويس باعتبارها نقطة ارتكاز استراتيجية جوهرية تخدم مبادرة الصين الطموحة "الحزام والطريق

زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر – يناير 2016

زار الرئيس شي جين بينج مصر في 21 يناير 2016، وكانت أول زيارة لرئيس صيني إلى مصر منذ أكثر من 12 عامًا، وجاءت بمناسبة مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ناقش لقاء القمة بيت الرئيسين تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة مبادرة الحزام والطريق، مشروعات البنية الأساسية وغيرها من المجالات .

زيارة الرئيس السيسي إلى الصين – سبتمبر 2016

زار الرئيس السيسي الصين للمشاركة كضيف خاص في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة هانغتشو، بدعوة من الرئيس شي جين بينغ، الذي كانت بلاده تترأس مجموعة العشرين آنذاك.

أتاحت القمة استمرار التنسيق بين الرئيسين بعد زيارة الرئيس الصيني إلى مصر، كما أكدت أهمية مصر بالنسبة إلى الصين باعتبارها دولة عربية وأفريقية ذات موقع استراتيجي وثقل سياسي واقتصادي.

زيارة الرئيس السيسي إلى الصين – سبتمبر 2017

شارك الرئيس السيسي في قمة تجمع بريكس وحوار الأسواق الناشئة والدول النامية في الصين .

التقى الرئيس السيسي بالرئيس شي جين بينج، وعقد الجانبان مباحثات تناولت تمويل مشروعات البنية الأساسية، مكافحة الإرهاب، دعم التعاون بين الدول النامية وغيرها من ملفات التعاون .



زيارة الرئيس السيسي إلى الصين – سبتمبر 2018

زار الرئيس السيسي الصين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين عام 2018، بحث الرئيسان خلال الزيارة تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة، زيادة الاستثمارات الصينية، التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأشارت الرئاسة إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة وبرنامج تنفيذي لتعزيزها، مع اتفاقات تعاون اقتصادي بين حكومتي البلدين.

زيارة الرئيس السيسي إلى الصين – أبريل 2019

توجه الرئيس السيسي إلى بكين في 24 أبريل 2019 للمشاركة في قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بدعوة من الرئيس شي جين بينج، ركزت مصر على أهمية مبادرة الحزام والطريق، ربط المبادرة بأهداف التنمية الشاملة، تطوير البنية الأساسية، تعزيز التجارة الدولية.

لقاء الرئيس السيسي بالرئيس شي خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية – فبراير 2022

عقد الرئيس السيسي قمة مع الرئيس شي جين بينج في قاعة الشعب الكبرى ببكين في 5 فبراير 2022، خلال زيارة الرئيس للصين للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، جاء اللقاء في مرحلة اتسمت بتداعيات جائحة كورونا واضطراب سلاسل الإمداد، واكتسب التعاون في الصحة والاقتصاد والتجارة والتصنيع أهمية خاصة.

لقاء الرئيس السيسي بالرئيس شي في القمة العربية الصينية – ديسمبر 2022

التقى الرئيس السيسي بالرئيس شي جين بينغ في الرياض خلال القمة العربية الصينية الأولى في 8 ديسمبر 2022، لم تكن الزيارة إلى الصين، لكنها كانت لقاءً رئاسيًا مباشرًا ضمن إطار عربي صيني جماعي.

لقاء الرئيس السيسي وشي في بكين – مايو 2024

زار الرئيس السيسي بزيارة دولة إلى الصين خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو 2024، بدعوة من الرئيس شي جين بينج، تزامنت الزيارة مع الذكرى العاشرة لرفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة

لقاء الرئيس السيسي بالرئيس شي خلال قمة بريكس – أكتوبر 2024

التقى الرئيس السيسي بالرئيس شي جين بينج في 23 أكتوبر 2024، على هامش قمة تجمع بريكس.