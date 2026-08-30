هيئة بحرية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل عمان قرب مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد عن تعرض ناقلة نفط للإصابة بمقذوف مجهول قبالة سواحل مدينة خصب العُمانية قرب مضيق هرمز، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار بيئية.

وقالت الهيئة في بيان: "تلقينا بلاغا متأخرا بشأن حادثة بحرية وقعت على بعد 12 ميلا بحريا شمال خصب في عُمان، حيث تعرضت ناقلة كانت متجهة نحو مدخل مضيق هرمز للإصابة بقذيفة مجهولة المصدر".

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الحادث وقع يوم أمس السبت، مشيرة إلى عدم تسجيل خسائر بشرية أو تأثير بيئي. وأكدت أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.

ودعت الهيئة السفن المارة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء العبور، وإبلاغها فورا عن أي نشاط أو تحركات مشبوهة.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أرسينيو دومينغيز، إن ما لا يقل عن 70 هجوما استهدف سفنا في مضيق هرمز خلال الأشهر الستة التي أعقبت بدء العملية العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ما أسفر عن مقتل 19 بحارا.