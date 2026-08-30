ماليزيا تعلن إجراءات جديدة لخفض تكاليف المعيشة ودعم الشركات

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الأحد، إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ودعم الشركات، تشمل إعادة رفع حصص شراء البنزين والديزل المدعومين، إلى جانب زيادة التمويل للمدارس وأصحاب المشروعات الصغيرة.

وقال رئيس الوزراء الماليزي -في كلمة متلفزة- إن الإجراءات من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الإجراءات تتضمن إعادة حصة شراء المواطنين الماليزيين من وقود النقل الشائع من نوع «رون 95» إلى 300 لتر شهريًا، بعدما خفضتها إلى 200 لتر شهريًا في وقت سابق من هذا العام، وسط ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، موضحًا أن حصة شراء الديزل لفئات معينة من المستخدمين سترتفع بالمثل إلى 400 لتر شهريًا.

وأضاف أن برنامجًا حكوميًا للذكاء الاصطناعي سيفتح أمام الماليزيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، وسيتضمن إتاحة مجانية لعدد من التطبيقات الرئيسية، من بينها "جيميني إنتربرايز" التابعة لجوجل، و"وندر كليب" و"ميول رن" التابعة لشركة علي بابا كلاود الصينية.

كما أعلن زيادة التمويل لصيانة المدارس، وتحسين أنظمة الصحة الرقمية، وتوفير تسهيلات التمويل متناهي الصغر للشركات الصغيرة، قائلًا إن الحكومة سترفع حد الإيرادات السنوية الذي يُعفي الشركات من تطبيق الفوترة الإلكترونية إلى 3 ملايين رينجيت ماليزي.

وأضاف أن أي أموال تتم مصادرتها أو مصادرتها نهائيًا نتيجة إجراءات قانونية لمكافحة الفساد ستُوجه إلى البرامج الحكومية، ولا سيما في مجالي التعليم والرعاية الصحية.