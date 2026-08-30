الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس الأيام القادمة| تفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 1 سبتمبر وحتى السبت 5 سبتمبر مؤكدة استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس الأيام القادمة

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس الأيام القادمة، سيكون مائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائلاً للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

وحول متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

السواحل الشمالية: تتراوح بين 31 إلى 32 درجة مئوية.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح بين 34 إلى 35 درجة مئوية.

جنوب البلاد: تتراوح بين 36 إلى 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الأيام القادمة، يشهد الطقس، نشاط شبورة مائية تتكون صباحاً من (4:00 إلى 8:00 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ويشهد الطقس استمرار نشاط الرياح، حيث تنشط الرياح أحياناً على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / المحسوسة)، بمختلف الأنحاء تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35° | المحسوسة 37° (تستقر طوال الفترة).

السواحل الشمالية: العظمى 31° (ترتفع إلى 32° يوم الخميس) | المحسوسة بين 35° إلى 36°.

شمال الصعيد: العظمى بين 36° إلى 37° | المحسوسة بين 38° إلى 39°.

جنوب الصعيد: العظمى بين 40° إلى 41° | المحسوسة بين 41° إلى 42°.

وطالبت هيئة الأرصاد، المواطنين بضرورة متابعة التحديثات الدورية والنشرات الجوية اليومية الصادرة عنها.