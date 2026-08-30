قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ودعم الاقتصاد
أحمد حسن: إمام عاشور جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام سموحة.. والقرار في يد عموتة
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. توغلات جديدة لقوات الاحتلال جنوب سوريا
واشنطن بوست: فنزويلا تعهدت بعدم «التنازل» عن نفطها.. وترامب يسعى للاستحواذ على مكاسب ضخمة
رسم سياسات العمل ومنع النزاعات.. ننشر اختصاصات وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
الذهب بعد موجة التراجع.. خبير يكشف هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟
البحر المتوسط يشتعل.. الأسطول التركي يقترب من سفن بحرية إسرائيلية ويحدد لها مسارات بحرية
النيجر.. الهدوء يعود إلى نيامي بعد إحباط تمرد عسكري
هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة أم تبطلها وتوجب الإعادة؟.. انتبه
سعر الذهب اليوم الأحد في الإمارات .. عيار 21 بـ476.7 درهم
وفاة الفنان محمد التاجي عن عمر 72 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة.. ومفارقة مؤثرة قبل رحيله
مصر تستعد لاستقبال الرئيس الصيني.. 11 قمة بين «السيسي وشي» أسست ملامح الشراكة الشاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس الأيام القادمة| تفاصيل

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 1 سبتمبر وحتى السبت 5 سبتمبر مؤكدة استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس الأيام القادمة

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس الأيام القادمة، سيكون مائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائلاً للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

وحول متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

  • السواحل الشمالية: تتراوح بين 31 إلى 32 درجة مئوية.
  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح بين 34 إلى 35 درجة مئوية.
  • جنوب البلاد: تتراوح بين 36 إلى 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الأيام القادمة، يشهد الطقس، نشاط شبورة مائية تتكون صباحاً من (4:00 إلى 8:00 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ويشهد الطقس استمرار نشاط الرياح، حيث تنشط الرياح أحياناً على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / المحسوسة)، بمختلف الأنحاء تكون كالتالي:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35° | المحسوسة 37° (تستقر طوال الفترة).
  • السواحل الشمالية: العظمى 31° (ترتفع إلى 32° يوم الخميس) | المحسوسة بين 35° إلى 36°.
  • شمال الصعيد: العظمى بين 36° إلى 37° | المحسوسة بين 38° إلى 39°.
  • جنوب الصعيد: العظمى بين 40° إلى 41° | المحسوسة بين 41° إلى 42°.

وطالبت هيئة الأرصاد، المواطنين بضرورة متابعة التحديثات الدورية والنشرات الجوية اليومية الصادرة عنها.

الطقس الطقس الأيام القادمة درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

الاهلي

عامر العمايرة: لجنة الحكام مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد تصريحات كريم شحاتة

ترشيحاتنا

الصادرات الزراعية

6.8 مليون طن تحصدها الزراعة المصرية في الأسواق العالمية.. الموالح تتصدر والبطاطس تلاحقها

جانب من الاجتماع

خدمات أفضل للمزارعين.. خطة لتفعيل التعاونيات والتوسع في تحسين الأراضي بالدقهلية

وزير السياحة والآثار

الأول من نوعه.. وزير السياحة والآثار يتفقد مشروع البالون الثابت بمنطقة الأهرامات

بالصور

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد