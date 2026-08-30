توسعات جديدة لخدمات السيارات في شرق القاهرة على مساحة 1800 متر

افتتحت نيسان مصر بالتعاون مع «وهدان أوتو» فرعًا متكاملًا بمنطقة جسر السويس والنزهة الجديدة بالقاهرة، على مساحة إجمالية تصل إلى 1800 متر مربع، ضمن خطة تستهدف توسيع شبكة خدمات السيارات والوصول إلى العملاء في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

ويجمع الفرع بين خدمات بيع السيارات والصيانة وما بعد البيع وتوفير قطع الغيار الأصلية، إلى جانب مركز خدمة ومستودع للقطع، بما يخدم مناطق جسر السويس والنزهة الجديدة ومصر الجديدة والمناطق المحيطة.

وقال محمد عبد الصمد رئيس نيسان مصر أن الخدمات تشمل الفحص الرقمي والصيانة الدورية والوقائية والإصلاحات الميكانيكية والكهربائية وأعمال السمكرة والدهان، بالإضافة إلى خدمات الاستبدال وإعادة البيع، من خلال فرق من المهندسين والفنيين المعتمدين.

تأتي التوسعات بالتزامن مع تحركات لزيادة الإنتاج المحلي وتقديم طرازات جديدة مصنعة في مصر، في إطار تعزيز دور السوق المحلية كمركز للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية.

وتمتلك الشركة مصنعًا بمدينة السادس من أكتوبر، يعمل به أكثر من 1100 موظف وفني، وتتعاون مع 27 موردًا محليًا، فيما تتجاوز نسبة المكون المحلي في سيارات الركوب 54%.

وتضم شبكة التوزيع الحالية 19 وكيلًا معتمدًا و47 منفذًا للبيع والتوزيع على مستوى الجمهورية، بينها 41 صالة عرض و26 مركز خدمة، بما يدعم خطط التوسع في خدمات البيع والصيانة وتعزيز التصنيع المحلي.