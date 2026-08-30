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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

15.3 مليون دينار حجم التداول في البورصة الأردنية

البورصة الأردنية
البورصة الأردنية
أ ش أ

بلغ حجم التداول الإجمالي في البورصة الأردنية، في ختام تعاملات اليوم الأحد، 15.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.7 مليون سهم، نفذت من خلال 4338 عقدًا.

وأظهرت بيانات الجلسة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم انخفض إلى 4008 نقاط بنسبة 0.02%، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.55%، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.20%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.18%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 102 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 37 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و38 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

البورصة الأردنية الرقم القياسي ة أسعار الإغلاق

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