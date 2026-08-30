نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني |توضيح عاجل بشأن موعدها ورابطها

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. بنتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور اعلان أي أخبار رسمية بشأنه من وزارة التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني



حتى الان .. مازال موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني غير معروف بشكل محدد بالتاريخ واليوم ، حيث لم تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل محدد حتى الآن

وقالت وزارة التربية والتعليم : جاري انتظار انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ، فمن المقرر أن تنتهي امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 لطلاب النظام القديم ، الاثنين 31 أغسطس 2026 بآداء امتحانات الاحياء لعلمي علوم ، و الفلسفة والمنطق لأدبي ، الاستاتيكا لعلمي رياضة ، كما تنتهي امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 لطلاب لطلاب مدارس المكفوفين ، الاثنين 31 أغسطس 2026 ، وذلك بآداء امتحان التاريخ ورقة ثانية

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني سيكون بمجرد انتهاء الامتحانات ثم انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ، مشددا على أن ذلك سيكون خلال أيام قليلة .

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ؟



ومن المقرر أن تجيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن سؤال متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ؟ في بيان رسمي قريبا خلال الأيام القادمة.

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني



نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. من المقرر أن يتولى اعتمادها رسميا محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات ، مثلما حدث في نتيجة الدور الأول .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ، من المعتاد أن يحصل الطلاب الناجحين على 50% فقط من الدرجة الكلية للمادة التي امتحن فيها الطالب ، ماعدا الطلاب أصحاب الأعذار المقبولة رسميا من وزارة التربية والتعليم والذين حصلوا على تصريح من وزارة التربية والتعليم بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالدرجة كاملة .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني



رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ، من المقرر أن يظهر على موقع وزارة التربية والتعليم قريباً ، بمجرد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

ويمكن ترقب تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ، من خلال الضغط على https://g12.emis.gov.eg

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم ، من المعتاد أن يكون رابط مجاني لا يحتاج لدفع أي رسوم عند استخدامه في الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 من أي محافظة في مصر