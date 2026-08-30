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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تسحب جنسيتها من 7 أشخاص

الكويت
الكويت
محمود نوفل

أصدرت  اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارا بفقدان شهادة الجنسية من 7 أشخاص.

ونص القرار، الذي نُشر في ملحق بالجريدة الرسمية “الكويت اليوم ”، على أنه صدر بناء على المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته، التي تنص على أن «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنّس مختاراً بجنسية أجنبية (..).

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً بشأن ضوابط وأحكام قبول تعيين ضباط صف الإطفاء من غير الكويتيين في قوة الإطفاء العام.

ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم، في عددها الصادر، اليوم الأحد، على أنه يجوز قبول تعيين غير الكويتيين في قوة الإطفاء العام – ضباط صف – الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام البند (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته، ويكون قبول تعيين عضو قوة الإطفاء العام وفق العقود المبرمة معهم، وبعد استيفاء المتطلبات والإجراءات الأمنية المعمول بها لدى الجهات المختصة، ويصدر قرار بقبول تعيينهم من رئيس قوة الإطفاء العام، على أن تحتسب الدورات التدريبية والمؤهلات المهنية التي سبق لهم الحصول عليها من القوة - إدارة معهد التعليم و التدريب - وذلك لأغراض التقييم و التسكين الوظيفي وفقاً للضوابط التي يضعها رئيس قوة الإطفاء العام».

ونصت المادة الثانية على أن يكون تعيين الفئات المذكورة بالمادة (1) من هذا القرار وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 المشار إليه و اللوائح ذات الصلة وأحكام العقد المرفق.

 فيما نصت المادة الثالثة على أن يتعهد من يقبل تعيينهم بالعمل في قوة الإطفاء العام لمدة (خمس سنوات) قابلة للتجديد، وفقاً لما تراه قوة الإطفاء العام مناسبا في هذا الشأن.
 

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