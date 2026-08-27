قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتشال جثمان شاب بعد غرقه بشاطئ النخيل في العجمي بالإسكندرية
محافظ القليوبية يدشن المرحلة الثانية للنقل الجماعي لربط المحافظة بالقاهرة الكبرى
أحمد عبد الوهاب يحتفل بعيد ميلاد زوجته داليا خليل برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟
بسلاح أبيض.. نقاش يطعن زوجته عدة مرات بمنيا القمح
خالد الجندي: لهذا السبب اسم النبي مقرون باسم الله في كل شعائرنا
وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات
استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم
بعد التجديد حتى 2030.. كم يحصل مروان عطية سنويًا من الأهلي؟
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح.. ولا محادثات جارية مع إيران
ليلة زفاف لم تكتمل … وفاة عريس داخل قاعة أفراح في سوهاج
بشرى للشباب.. وحدات سكنية للإيجار تبدأ من 1500 جنيه.. وطرح جديد في أكتوبر
عبد اللطيف المر يحذر من البيض النيء واللبن غير المبستر للوقاية من السالمونيلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع والتعاون العسكري المشترك

الكويت وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع والتعاون العسكري المشترك
الكويت وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع والتعاون العسكري المشترك
أ ش أ

 أبرمت وزارة الدفاع الكويتية مع نظيرتها الباكستانية اتفاقية للدفاع والتعاون العسكري المشترك، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن الاتفاقية وقعها عن جانب دولة الكويت، الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزير الدفاع الكويتي، وعن جانب جمهورية باكستان خواجة محمد آصف وزير الدفاع الباكستاني، وذلك بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان، وسفير دولة الكويت لدى باكستان نصار عبدالرحمن المطيري.

وأشارت "الدفاع الكويتية" إلى أن إبرام هذه الاتفاقية يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، لما يمثله من إطار داعم لتعزيز التنسيق العملياتي، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وذكرت الوزارة أن توقيع الاتفاقية جاء خلال الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الكويتي إلى باكستان اليوم، حيث التقى نظيره الباكستاني في العاصمة إسلام آباد.. مضيفة أن اللقاء بين وزيري دفاع الكويت وباكستان جرى خلاله استعراض العلاقات الكويتية الباكستانية، وبحث آفاق التعاون الوثيق في المجالين العسكري والدفاعي، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة تجاهها بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزارة الدفاع الكويتية نظيرتها الباكستانية التعاون العسكري الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزير الدفاع الكويتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

البرق يضرب برج مكة

مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة وسط أجواء ماطرة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

ترشيحاتنا

سماح أنور

سماح أنور تحصد جائزة الإبداع والتميز بمهرجان همسة

قصور الثقافة تحتفي بذكرى نجيب محفوظ العشرين ببرنامج مكثف في المحافظات

قصور الثقافة تحتفي بذكرى نجيب محفوظ العشرين ببرنامج مكثف في المحافظات

الفنان محمود عامر

أول تعليق من محمود عامر بعد أزمة التأمين الصحي | خاص

بالصور

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد