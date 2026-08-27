الكويت وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع والتعاون العسكري المشترك

أبرمت وزارة الدفاع الكويتية مع نظيرتها الباكستانية اتفاقية للدفاع والتعاون العسكري المشترك، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن الاتفاقية وقعها عن جانب دولة الكويت، الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزير الدفاع الكويتي، وعن جانب جمهورية باكستان خواجة محمد آصف وزير الدفاع الباكستاني، وذلك بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان، وسفير دولة الكويت لدى باكستان نصار عبدالرحمن المطيري.

وأشارت "الدفاع الكويتية" إلى أن إبرام هذه الاتفاقية يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، لما يمثله من إطار داعم لتعزيز التنسيق العملياتي، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وذكرت الوزارة أن توقيع الاتفاقية جاء خلال الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الكويتي إلى باكستان اليوم، حيث التقى نظيره الباكستاني في العاصمة إسلام آباد.. مضيفة أن اللقاء بين وزيري دفاع الكويت وباكستان جرى خلاله استعراض العلاقات الكويتية الباكستانية، وبحث آفاق التعاون الوثيق في المجالين العسكري والدفاعي، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة تجاهها بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.