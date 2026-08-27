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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة جديدة من «زاد العزة» إلى غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمد البدوي

تواصل مصر تحركاتها الإنسانية المكثفة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مع استمرار تجهيز وإرسال قوافل المساعدات عبر معبر رفح، في ظل الحاجة المتزايدة إلى المواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والطاقة.

سلسلة قوافل «زاد العزة»

 ودفع الهلال الأحمر المصري بقافلة جديدة ضمن سلسلة قوافل «زاد العزة»، محملة بكميات متنوعة من المساعدات التي تستهدف تخفيف معاناة المدنيين داخل القطاع.

 وفي المقابل، تواجه الشاحنات، وفق ما نقلته مراسلة «القاهرة الإخبارية»، عراقيل مرتبطة بإجراءات المراجعة والتدقيق، ما يؤدي إلى بطء حركة دخول المساعدات، رغم توافر كميات كبيرة منها داخل المراكز اللوجستية المصرية في شمال سيناء، إلى جانب اصطفاف شاحنات أخرى أمام معبر رفح.

قافلة جديدة من «زاد العزة» في طريقها إلى غزة

قالت درية عاطف، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إن تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية مستمر عبر معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

قافلة المساعدات الإنسانية

وأوضحت أن الهلال الأحمر المصري دفع اليوم بقافلة جديدة ضمن سلسلة قوافل «زاد العزة»، مشيرة إلى أن الشاحنات تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى جانب الخيام واحتياجات الإيواء.

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 250 تتوجه إلى قطاع غزة

وأضافت أن القافلة تضم كذلك مواد بترولية ضرورية لتشغيل المرافق الحيوية داخل قطاع غزة، في ظل الأوضاع الصعبة التي تواجهها المنشآت والمرافق المتبقية بالقطاع.

عراقيل تؤخر دخول المساعدات

وأشارت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إلى أن شاحنات المساعدات واجهت عددًا من العراقيل الإسرائيلية، موضحة أن من أبرز هذه العراقيل بطء عمليات المراجعة والتدقيق للشاحنات قبل السماح بمرورها.

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 249 تتجه إلى قطاع غزة

وأكدت أن بطء هذه الإجراءات يحول دون دخول الكميات الكافية من المساعدات إلى قطاع غزة بالسرعة المطلوبة، رغم وجود كميات كبيرة من المساعدات الجاهزة بالفعل داخل المراكز اللوجستية التي أنشأتها الدولة المصرية في محافظة شمال سيناء.

مساعدات جاهزة داخل المراكز اللوجستية

ولفتت إلى أن المراكز اللوجستية المصرية تضم كميات كبيرة من المساعدات المصرية وغير المصرية، مؤكدة وجود حالة من الجاهزية الكاملة لإرسال هذه المساعدات إلى القطاع فور استكمال الإجراءات اللازمة.

قافلة المساعدات الإنسانية الـ229 تتوجه إلي قطاع غزة

وأوضحت أن عددًا كبيرًا من الشاحنات لا يزال مصطفًا أمام معبر رفح البري، انتظارًا لاستكمال عمليات المراجعة والتدقيق، وهو ما يتسبب في إبطاء حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكدت أن الجهود المصرية مستمرة في تجهيز المساعدات ودفع القوافل الإنسانية، في محاولة لضمان وصول أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الأساسية إلى سكان القطاع في ظل استمرار الأزمة الإنسانية.

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