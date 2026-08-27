انطلاق الموسم الثاني من مهرجان «طرب» للموسيقى والغناء بجامعة السويس بمشاركة منتخبات الجامعات

التعليم العالي:

«طرب» يجمع مواهب الجامعات والمعاهد المصرية على منصة واحدة

منافسات في الغناء الجماعي والفردي والعزف الفردي

د. أشرف حنيجل:

المهرجان فرصة لاكتشاف المواهب وتبادل الخبرات بين شباب الجامعات

د. كريم همام:

«طرب» مساحة لاكتشاف الإنسان قبل اكتشاف الموهبة

لجنة تحكيم متخصصة لتقييم المواهب وفق معايير فنية

برعاية فنية من المايسترو سليم سحاب .. خمسة أيام من المنافسات الفنية وصولًا إلى الحفل الختامي وتتويج الفائزين

انطلقت فعاليات الموسم الثاني من مهرجان «طرب» للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات والمعاهد المصرية، والذي تستضيفه جامعة السويس، وتستمر فعالياته حتى 30 أغسطس الجاري، بمشاركة منتخبات الموسيقى والكورال بالجامعات والمعاهد المصرية من الطلاب غير المتخصصين، في تجربة فنية تستهدف اكتشاف المواهب الطلابية وصقل قدراتها، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للتعبير عن إبداعاتهم في مجالات الغناء والعزف والعمل الجماعي.

وتقام فعاليات المهرجان تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبرعاية فنية للمايسترو سليم سحاب، بما يسهم في إثراء التجربة الفنية للمشاركين والاستفادة من خبرات المتخصصين في الموسيقى والغناء.

ويأتي مهرجان «طرب» في موسمه الثاني ليقدم منصة تجمع المواهب الطلابية من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، وتمنح الطلاب فرصة حقيقية لاكتشاف قدراتهم وتطويرها، والتعلم من تجارب زملائهم، وخوض المنافسة في أجواء فنية تشجع على الإبداع والالتزام والعمل الجماعي، بما يعكس اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالأنشطة الطلابية باعتبارها أحد المسارات المهمة لبناء شخصية الطالب وتنمية مواهبه وقدراته.

وتتضمن منافسات المهرجان الغناء الجماعي، والغناء الفردي، والعزف الفردي، وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن عدالة المنافسة وجودة العروض؛ حيث تشترط اللائحة مشاركة كل جامعة في الغناء الجماعي بعملين، أحدهما من الفلكلور الشعبي والآخر عمل حر، إلى جانب مشاركة طالبين في الغناء الفردي وطالبين في العزف الفردي.

وأكد الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، أن الجامعة ترحب باستضافة أبنائها من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، وتحرص على توفير بيئة مناسبة تتيح للطلاب الاستفادة من الفعاليات الفنية والثقافية المصاحبة للمهرجان، مشيرًا إلى أن هذه الملتقيات تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين الطلاب، واكتشاف المواهب الفنية وصقلها، وتعزيز التواصل والتعارف بين شباب الجامعات المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن مهرجان «طرب» يمثل مساحة لاكتشاف المواهب الطلابية وتنمية قدراتها، موضحًا أن كل صوت يقف على المسرح وكل لحن يقدمه الطلاب يعكس ثمرة الشغف والتدريب والإصرار، وأن اجتماع الطلاب في فرق فنية يجسد قيمة العمل الجماعي التي تحرص الوزارة وقطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة على ترسيخها لدى طلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

وأضاف الدكتور كريم همام أن المهرجان يترجم رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها مجالًا لبناء الإنسان واكتشاف قدراته وصقل شخصيته، مؤكدًا أن إتاحة المنصات الحقيقية أمام الطلاب للمنافسة والتعبير عن مواهبهم تمنحهم خبرات تتجاوز حدود المسابقة، وتسهم في بناء الثقة وتحمل المسؤولية والعمل ضمن فريق وتحويل الشغف إلى إنجاز ملموس.

ويضم المهرجان لجنة تحكيم من أساتذة الموسيقى والمتخصصين، لتقييم المواهب المشاركة وفق أسس ومعايير فنية متخصصة، وتضم اللجنة الدكتور منتصر القللي، أستاذ الموسيقى العربية ورئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، والدكتورة داليا حسين فهمي، أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، والدكتور ماجد أحمد محمد سرور، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية، والدكتورة ريهام أحمد إيهاب، أستاذ ورئيس قسم العلوم الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق.

وتتواصل فعاليات مهرجان «طرب» على مدار خمسة أيام، وتشهد منافسات موسيقية وغنائية وفعاليات فنية مصاحبة، وصولًا إلى الحفل الختامي الذي يتضمن الاحتفاء بالمواهب والفرق المشاركة وتتويج الفائزين، عقب رحلة من المنافسة والتدريب والتفاعل وتبادل الخبرات بين شباب الجامعات والمعاهد المصرية.