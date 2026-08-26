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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزيرا التعليم العالي والرياضة يناقشان الاستعدادات لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات

أشرف صبحي وعبدالعزيز قنصوة
أشرف صبحي وعبدالعزيز قنصوة

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، لمناقشة الاستعدادات النهائية والترتيبات التنفيذية الخاصة بدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، والمقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2026، تحت شعار «شعلة واحدة.. قارة واحدة».

وتناول اللقاء متابعة آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة الوفود والبعثات المشاركة، والترتيبات المتعلقة بالمنافسات الرياضية والفعاليات المصاحبة، ومواقع إقامة المنافسات، فضلًا عن التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في تنظيم الدورة؛ لضمان خروجها بالصورة التي تليق بمكانة مصر ودورها في القارة الإفريقية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية استكمال جميع الترتيبات التنظيمية واللوجستية والفنية للدورة، والعمل على توفير أفضل الظروف للوفود والطلاب والرياضيين المشاركين، مشيرًا إلى أن دورة «القاهرة 2026» تمثل حدثًا إفريقيًا مهمًا يجمع بين الرياضة والتعليم والبحث العلمي والتبادل الثقافي، ويعزز التواصل بين شباب الجامعات الإفريقية.

وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، ومتابعة التفاصيل التنفيذية للمنافسات والفعاليات المختلفة، بما يضمن التكامل بين الجوانب الرياضية والعلمية والثقافية للدورة، ويعكس قدرة مصر على تنظيم واستضافة الفعاليات القارية الكبرى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية يواصل التنسيق مع اللجنة المنظمة وكافة الجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات الخاصة بالدورة، مشيرًا إلى أن حجم المشاركة الإفريقية يعكس أهمية «القاهرة 2026» ومكانتها على خريطة الرياضة الجامعية بالقارة.

وأوضح أن الدورة تشهد مشاركة واسعة من الجامعات والمؤسسات التعليمية الإفريقية، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لضمان تقديم تجربة متميزة للطلاب والرياضيين والوفود المشاركة، وتحقيق الأهداف الرياضية والتعليمية والثقافية للدورة.

وتشهد دورة «القاهرة 2026» مشاركة 2,082 مشاركًا من 17 دولة إفريقية، يمثلون 81 جامعة ومؤسسة تعليمية، ويتنافسون في 18 رياضة رئيسية، منها 4 رياضات جماعية و14 رياضة فردية، بالإضافة إلى 4 رياضات بارالمبية و3 رياضات استعراضية تُدرج لأول مرة ضمن فعاليات الدورة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخ دورات الألعاب الإفريقية للجامعات، بإجمالي 1,201 مشارك يمثلون 49 جامعة ومؤسسة تعليمية، بينما تشارك بقية الدول الإفريقية بإجمالي 881 مشاركًا يمثلون 31 جامعة ومؤسسة من 16 دولة.

وتتضمن الدورة إلى جانب المنافسات الرياضية عددًا من الفعاليات العلمية والثقافية، من بينها المؤتمر العلمي الإفريقي للرياضة الجامعية، واحتفالية «FASU@55» بمناسبة مرور 55 عامًا على تأسيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، بما يعكس الطابع المتكامل للدورة ورسالتها في تعزيز التعاون والتواصل بين شباب الجامعات الإفريقية.

وتشارك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة السيد/ جوهر نبيل، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات بإشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، في تنظيم دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026».
 

الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي الدكتور أشرف صبحي أشرف صبحي رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية

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