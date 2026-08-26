فليك عن باو كوبارسي: أحد أفضل المدافعين في العالم.. وعلينا حمايته من كثرة المباريات

أشاد الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، بالمستوى الذي يقدمه المدافع الشاب باو كوبارسي، مؤكدًا أنه أصبح من بين أفضل المدافعين في العالم رغم صغر سنه.

وقال فليك عن كوبارسي: «إنه أحد أفضل المدافعين في العالم، وعلينا حمايته من كثرة المباريات هذا الموسم»، في إشارة إلى أهمية التعامل بحذر مع مشاركات اللاعب خلال الموسم الحالي.

ويعتمد فليك بشكل كبير على كوبارسي في الخط الخلفي لبرشلونة، بعدما أثبت المدافع الشاب قدرته على التعامل مع المباريات الكبرى وتقديم مستويات مميزة رغم حداثة عهده بالفريق الأول.

ويرى المدير الفني لبرشلونة أن الحفاظ على جاهزية كوبارسي يمثل أولوية، خاصة مع ازدحام جدول المباريات وتعدد المنافسات التي يخوضها الفريق على مدار الموسم.

وتأتي تصريحات فليك في ظل سعي برشلونة للمنافسة بقوة على جميع البطولات، وهو ما يتطلب إدارة دقيقة لأحمال اللاعبين، خاصة العناصر الشابة التي تشارك بصورة منتظمة.

ويُعد كوبارسي أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، ونجح خلال الفترة الماضية في حجز مكان أساسي بتشكيل برشلونة، ليحظى بإشادة واسعة من الجهاز الفني والجماهير.