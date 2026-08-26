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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: سلوك بعض المسلمين لا يعكس صحيح الإسلام.. ومن يروج الشائعات لخراب الأمة سيحاسب أمام الله

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمود محسن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سلوك المسلمين قد لا يعكس بالضرورة صحيح الإسلام، مشيرا إلى أن الفهم الحقيقي للدين هو التعبير عن الدين، وأن هناك من الناس من يسيئون إلى أنفسهم وإلى الدين.

وقال الرئيس السيسي،  خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، أن من يتناول الشأن المصري في الإعلام المناوئ غير صادقين، وأن من يتحدث بغير صدق أو يروّج الشائعات بهدف خراب الأمة سوف سيُحاسب أمام الله، وأنه لا يوجد دين يُقام بالخراب والفساد والدمار والقتل.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه نحن كدولة لا نسوق الحجج، مؤكدا أنه كنت قد طلبت منذ أشهر من الحكومة موافاتي بحجم المديونية للدولة المصرية، سواء أكان الدين داخليًا أو خارجيًا، ومقارنته بحجم الدعم الذي قدمته الدولة طوال الخمسين عامًا الماضية.

أسأل الله  أن يجبر قصرنا.


وأشار إلى الناس تستفسر عمّا إذا كنا نسير بخطى مناسبة وفي الطريق الصحيح، فقد بذلنا الجهد الكبير، مؤكدا أن ما وفقنا فيه بفضل الله ولم نوفق فيع فأسأل الله  أن يجبر قصرنا.


 

الإسلام الدين القتل المديونية الإعلام

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