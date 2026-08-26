مهرجان الجونة السينمائي يفتح طلبات الاعتماد لدورته التاسعة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن فتح قبول طلبات الاعتماد الخاصة بالدورة التاسعة، المقرر انعقادها في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026. وتُقبل طلبات الاعتماد الخاصة بصناع الأفلام والعاملين بصناعة السينما، والصحفيين والمصورين، ومراسلي الإذاعة والتلفزيون، ومحرري مواقع الإنترنت، ومراسلي وكالات الأنباء والصحافة العربية والأجنبية، ووكلاء شركات العلاقات العامة للأفلام التي ستعرض في المهرجان وكذلك الطلبة.

في هذا السياق أعلن المهرجان عن إطلاق موجة الاعتماد المبكر لصناع السينما بسعر مخفض في الفترة من 26 أغسطس وحتى 6 سبتمبر 2026.



بالإضافة إلى حضور عروض الأفلام، يتيح المهرجان لحاملي بطاقات الاعتماد فرصة المشاركة في جلسات نقاشية، وورش عمل متخصصة، ومحاضرات مع خبراء السينما، وفعاليات التشبيك مع شركات الإنتاج والتوزيع المحلية والعالمية، وذلك من خلال "سوق سيني جونة".

شهدت الدورة السابقة للمهرجان حضور حوالي 6700 من صناع الأفلام والموزعين ومديري المبيعات السينمائية ومحبي السينما، إلى جانب مئات الصحفيين من مصر والمنطقة والعالم. كما حظي المهرجان بتغطية إعلامية واسعة النطاق، شملت آلاف المقالات والتقارير الصحفية، إلى جانب مواد مرئية ومسموعة على كبرى القنوات والمنصات العالمية.