ريهام عبد الحكيم تحيي أولى حفلاتها في أمريكا

تستعد الفنانة ريهام عبد الحكيم للقاء جمهورها في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى، من خلال حفل غنائي يحمل اسم «هنا القاهرة – Hona El Qahera».



وتقام الأمسية يوم السبت 29 أغسطس 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على مسرح «ذا جراند ثيتر»، وتقدم خلالها ريهام عبد الحكيم مجموعة من الأغاني التي تنتمي إلى زمن الطرب والأغنيات الكلاسيكية.

ويأتي الحفل في إطار الأمسيات التي تحتفي بالموسيقى المصرية وأغاني الزمن الجميل، مع مشاركة ريهام عبد الحكيم لجمهورها في أمريكا تجربة غنائية تحمل طابعًا مصريًا خاصًا.

حفلات ريهام عبد الحكيم

وأحيت ريهام عبد الحكيم خلال الأيام الماضية حفلًا ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، وبدأت فقرتها بأغنية «ألف ليلة وليلة» لأم كلثوم، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتملك ريهام عبد الحكيم مسيرة فنية بدأت في سن مبكرة، بعدما وقفت على مسرح دار الأوبرا المصرية وهي في الثانية عشرة من عمرها، لتواصل بعدها حضورها في الحفلات داخل مصر وخارجها، وتحصد عددًا من الجوائز والتكريمات عن مشوارها الغنائي.

واشتهرت ريهام بتقديم مجموعة من أبرز أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، كما شاركت في عدد من المناسبات والحفلات التي قدمت خلالها أعمالًا طربية، إلى جانب تجسيدها شخصية أم كلثوم في مرحلة الطفولة ضمن مسلسل «أم كلثوم» عام 1999.