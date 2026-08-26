نيسان تستدعي سيارات ألتيما بسبب خطأ خطير في تركيب الوسائد الهوائية

كشفت شركة “نيسان” بدء استدعاء رسمي لشحنة محدودة من طراز “ألتيما” موديل 2025، إثر اكتشاف خطأ تجميعي يتسبب في عدم تثبيت الوسائد الهوائية الخاصة بالراكب الأمامي بشكل آمن.

تفاصيل الخطأ التصنيعي والطرازات المتأثرة

يشمل الاستدعاء 149 سيارة من طراز ألتيما موديل 2025 جرى تصنيعها يومي 1 و 2 ديسمبر في مصنع الشركة بمدينة كانتون.

وتعود المشكلة إلى اكتشاف أحد الفنيين استخدام براغي تثبيت غير مطابقة مخصصة حصريًا لشاحنات “نيسان فرونتير”، حيث استُخدمت بطريق الخطأ لتثبيت وحدة الوسادة الهوائية الأمامية ووسادة ركبة الراكب الأمامي.

المخاطر الأمنية وموعد إخطار المالكين

تتسبب هذه البراغي غير المطابقة في فقدان القدرة المطلوبة على تحمل الأحمال أثناء انتفاخ الوسائد الهوائية عند التصادم، مما يحول دون عمل المنظومة بالشكل المطلوب ويخالف معايير السلامة الفيدرالية لسيارات الركوب.

وأكدت الشركة أنها ستبدأ في إخطار المالكين المتأثرين بالاستدعاء ابتداءً من 25 سبتمبر لإحالة السيارات إلى مراكز الخدمة واستبدال المسامير مجانًا.